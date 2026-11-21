كشف الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استعرض خلال لقائه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، التجربة المصرية في تجاوز التحديات الاقتصادية، مؤكدًا استعداد مصر لدعم جهود التنمية وإعادة الإعمار في ليبيا.

صعوبات اقتصادية واجهت مصر

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن الرئيس السيسي تحدث عن الصعوبات الاقتصادية التي واجهت مصر بعد عام 2011، وكيف استطاعت الدولة تجاوز هذه المرحلة بفضل إرادة الشعب المصري، والعمل على تنفيذ خطط التنمية.

وأضاف أن الرئيس أشار إلى أن ليبيا تمتلك ثروات وإمكانات كبيرة تؤهلها لتحقيق نقلة تنموية سريعة؛ إذا جرى استثمار هذه الموارد بصورة جيدة، والاستفادة من الفرص المتاحة أمام الاقتصاد الليبي.

وأوضح موسى أن مصر مستعدة لمساندة ليبيا في مسار التنمية من خلال القطاع الخاص والشركات المصرية، إلى جانب نقل الخبرات والتجربة المصرية في تنفيذ المشروعات القومية وتطوير البنية الأساسية.

جولة في القاهرة التاريخية

وفي سياق متصل، أشار أحمد موسى إلى أن الدبيبة أجرى جولة في القاهرة التاريخية ومنطقة خان الخليلي، وشهد استقبالًا وحفاوة من المواطنين.

ولفت إلى أن الجولة حظيت باهتمام وسائل الإعلام الليبية، وعكست جانبًا من الروابط الشعبية والثقافية التي تجمع المصريين والليبيين.