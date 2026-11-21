شدد وزير الخارجية بدر عبد العاطي على ضرورة التوصل إلى تسوية قانونية ملزمة بشأن سد النهضة، تضمن إدارة حكيمة ومشتركة للسد خلال فترات الجفاف المستدام، مؤكدا أن حق إثيوبيا في التنمية لا ينتقص من حق مصر في الحياة.

وقال عبد العاطي، خلال تصريحات نقلتها «إكسترا نيوز»، إن «لإثيوبيا الحق في التنمية ولكن أيضا لنا الحق في الحياة»، مشددا على أهمية الوصول إلى اتفاق يتسق مع قواعد القانون الدولي، ويضمن إدارة مشتركة للسد في أوقات الجفاف المستدام.

وأكد وزير الخارجية أن التسوية القانونية الملزمة تمثل الإطار المطلوب لتنظيم إدارة سد النهضة، بما يضمن التعامل مع فترات الجفاف وفق قواعد متفق عليها بين الأطراف.



في سياق آخر، اتهم وزير الخارجية بدر عبد العاطي إسرائيل بتعطيل جهود تنفيذ خطة السلام في قطاع غزة، مؤكدا أن الجانب الإسرائيلي لم يقدم أي رد فعل إيجابي تجاه المساعي المبذولة لتنفيذ الخطة، رغم ما كانت تمثله من فرصة لإحداث تغيير ملموس في المنطقة.



وقال عبد العاطي، إن الجانب الإسرائيلي فوت فرصة ذهبية كان من الممكن أن تخلق تغييرا ملموسا في المنطقة، في إشارة إلى تعثر جهود تنفيذ خطة السلام الخاصة بقطاع غزة.

وأضاف وزير الخارجية أن مصر تعول على الجانب الأمريكي لممارسة الضغوط اللازمة من أجل تحقيق رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، ودفع جهود تنفيذ خطة السلام.