كشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل ما أورده الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن في مذكراته بشأن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي من طلب السماح للفلسطينيين بالخروج من قطاع غزة إلى مصر، مؤكدًا أن بايدن أقر بأنه كان يعلم مسبقًا أن الرئيس المصري سيعارض هذا الطلب.

دخول الفلسطينيين من قطاع غزة

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن بايدن ذكر في مذكراته أنه كان يفكر في التوجه إلى المنطقة يوم 17 أكتوبر 2023، للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وطلب من الرئيس المصري قبول دخول الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي السابق قال إنه كان يعلم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيعارض هذا الطلب، وهو ما يعكس وضوح الموقف المصري وثباته الرافض تمامًا لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء.

وأوضح موسى أن بايدن أشار في مذكراته إلى أن القمة التي كان يعتزم عقدها لم تتم، عقب الهجوم الإسرائيلي على المستشفى الأهلي العربي «المعمداني» في قطاع غزة، وما ترتب عليه من تطورات أدت إلى إلغاء الاجتماع.

الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني

وأكد أن ما أورده بايدن يمثل شهادة على الموقف المصري الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ الأيام الأولى للحرب، والقائم على رفض التهجير والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه.

وتابع أن مصر تتمسك بتنفيذ المرحلة الثانية من الترتيبات المتعلقة بوقف الحرب على غزة، والتي تتضمن الانسحاب الإسرائيلي واستكمال ترتيبات تحقيق الاستقرار داخل القطاع، وتشكيل قوة شرطة فلسطينية تتولى المسؤولية الأمنية بدلًا من حركة حماس، مع تدريب عناصرها في مصر بالتعاون مع الشرطة المصرية.

عقبات بسبب الموقف الإسرائيلي

وأشار موسى إلى أن هذه الترتيبات تواجه عقبات بسبب الموقف الإسرائيلي، مؤكدًا ضرورة استكمال مراحل الاتفاق وعدم الاكتفاء بتنفيذ المرحلة الأولى، حتى يتم الوصول إلى استقرار حقيقي داخل قطاع غزة.

وأضاف أن موقف مصر التاريخي يستهدف الحفاظ على الشعب الفلسطيني فوق أرضه، ودعم حقه في إقامة دولته المستقلة، مشددًا على أن القاهرة مستمرة في مساندة الفلسطينيين ورفض أي محاولات لتصفية قضيتهم.