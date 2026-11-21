أكد النائب أشرف سعد، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن تصدر مصر قائمة الدول الإفريقية الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر خلال 9 سنوات من أصل 10 أعوام، في الفترة من 2016 حتى 2025؛ يمثل مؤشرًا مهمًا على مكانة الاقتصاد المصري وقدرته على المنافسة وجذب رؤوس الأموال في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

وأوضح سعد في تصريحات خاصة أن استحواذ مصر على 22.2% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القارة الإفريقية خلال عام 2025؛ يعكس حجم الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، وأهمية الموقع الجغرافي والبنية التحتية والمشروعات التنموية في تعزيز جاذبية البلاد أمام المستثمرين.

نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي

وأشار وكيل لجنة الشئون الإفريقية إلى أن نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 3.2% خلال عام 2025، بعد استبعاد أثر الصفقات الاستثنائية، يحمل دلالة مهمة بشأن قدرة الاقتصاد المصري على استقطاب استثمارات جديدة، مؤكدًا أن الحفاظ على هذا الاتجاه يتطلب مواصلة تحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات وتوفير المزيد من الحوافز للقطاعات الإنتاجية.

وأضاف أن أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية لا تقتصر على زيادة التدفقات المالية، بل تمتد إلى توفير فرص عمل جديدة، ونقل التكنولوجيا والخبرات، وزيادة الإنتاج والصادرات، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز قدرة مصر على الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.

وشدد سعد على أن المكانة الاستثمارية التي تتمتع بها مصر تمثل فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الإفريقية، خاصة في مجالات الصناعة والطاقة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، بما يسهم في توسيع الشراكات التجارية والاستثمارية ويدعم جهود التكامل الاقتصادي داخل القارة.

واختتم النائب أشرف سعد بالتأكيد على ضرورة البناء على هذه المؤشرات من خلال جذب استثمارات مستدامة ذات قيمة مضافة مرتفعة، وتوجيهها نحو القطاعات التي تدعم التصنيع المحلي وتخلق فرص عمل حقيقية، حتى تنعكس نتائج النمو الاستثماري بصورة مباشرة على الاقتصاد الوطني ومستوى معيشة المواطنين.