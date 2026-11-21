تبدأ الجامعات تطبيق أولى مراحل الزيادات الجديدة في مرتبات أعضاء هيئة التدريس خلال شهر نوفمبر 2026، ضمن حزمة مالية تستهدف تحسين دخول المعيدين والمدرسين المساعدين والمدرسين والأساتذة بمختلف درجاتهم الأكاديمية، على أن يحصل المستفيدون على الزيادات المقررة تدريجيًا عبر ثلاث مراحل تمتد حتى بداية العام المالي 2028/2029.

وتصل قيمة الزيادة الإجمالية المعلنة إلى 13500 جنيه للأستاذ الجامعي، بينما تبلغ 12250 جنيهًا للأستاذ المساعد، و11 ألف جنيه للمدرس، و9750 جنيهًا للمدرس المساعد، و8500 جنيه للمعيد.

وتختلف قيمة الدفعة الأولى التي يبدأ صرفها خلال نوفمبر الجاري بحسب الدرجة الأكاديمية، إذ تصل إلى 2000 جنيه للأستاذ المساعد، و2250 جنيهًا للأستاذ الجامعي.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع قرارات أخرى لتحسين دخول العاملين، أبرزها رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا اعتبارًا من يناير 2027، إلى جانب إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية السنوية.

زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس تبدأ الصرف في نوفمبر 2026

تبدأ المرحلة الأولى من الزيادات الجديدة في مرتبات أعضاء هيئة التدريس خلال نوفمبر 2026، وتشمل صرف دفعة مالية إضافية تختلف قيمتها وفقًا للدرجة الأكاديمية، وذلك ضمن خطة تستهدف رفع المستحقات المالية على مراحل زمنية متتابعة.

وتأتي الدفعات الأولى على النحو التالي:

الأستاذ الجامعي: 2250 جنيهًا.

الأستاذ المساعد: 2000 جنيه.

المدرس: 1750 جنيهًا.

المدرس المساعد: 1500 جنيه.

المعيد: 1250 جنيهًا.

وتعني هذه المواعيد أن الزيادة المقررة لكل درجة لن تُصرف بالكامل خلال نوفمبر، وإنما يحصل أعضاء هيئة التدريس على الدفعة الأولى فقط، ثم تضاف دفعات أخرى في المواعيد المحددة خلال عام 2027 والعام المالي 2028/2029.

موعد تطبيق المراحل الثلاث لزيادة المرتبات

تُنفذ خطة زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس وفق جدول زمني يتضمن ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ المرحلة الأولى خلال نوفمبر 2026، ثم تأتي المرحلة الثانية اعتبارًا من أول يوليو 2027، بينما تُصرف المرحلة الثالثة مع بداية العام المالي 2028/2029.

ويستهدف هذا النظام توزيع الزيادات المالية على فترة زمنية ممتدة، مع تحديد قيمة مستقلة لكل دفعة بحسب الدرجة الأكاديمية، بما يسمح بزيادة المستحقات تدريجيًا حتى اكتمال إجمالي المبالغ المعلنة.

وتشمل المواعيد الأساسية لتطبيق الزيادات ما يلي:

المرحلة الأولى: نوفمبر 2026.

المرحلة الثانية: أول يوليو 2027.

المرحلة الثالثة: بداية العام المالي 2028/2029.

وتختلف قيمة الزيادة الإجمالية من فئة إلى أخرى، إذ يحصل الأستاذ الجامعي على أعلى إجمالي معلن، يليه الأستاذ المساعد، ثم المدرس، فالمدرس المساعد، وأخيرًا المعيد.

زيادة مرتبات المعيدين تصل إلى 8500 جنيه

يستفيد المعيدون بالجامعات من حزمة الزيادات الجديدة، إذ تبلغ قيمة الزيادة الإجمالية المقررة لهم 8500 جنيه، موزعة على ثلاث دفعات زمنية، تبدأ خلال نوفمبر الجاري وتكتمل مع بداية العام المالي 2028/2029.

وتتوزع الزيادة المقررة للمعيدين كالتالي:

نوفمبر 2026: 1250 جنيهًا.

أول يوليو 2027: 3250 جنيهًا.

بداية العام المالي 2028/2029: 4000 جنيه.

وباحتساب الدفعات الثلاث، يصل إجمالي الزيادة إلى 8500 جنيه، بما يعزز المستحقات المالية لهذه الفئة على مدار مراحل تنفيذ الخطة.

ويبدأ المعيدون الاستفادة من الحزمة خلال نوفمبر 2026، من خلال إضافة الدفعة الأولى البالغة 1250 جنيهًا، ثم ترتفع قيمة الزيادة تدريجيًا مع صرف الدفعتين التاليتين في موعديهما المحددين.

المدرس المساعد يحصل على زيادة 9750 جنيهًا

تبلغ قيمة الزيادة الإجمالية المقررة للمدرس المساعد 9750 جنيهًا، وتُصرف على ثلاث مراحل زمنية، تبدأ خلال نوفمبر 2026، وتستمر حتى بداية العام المالي 2028/2029.

وجاء توزيع الزيادة المقررة لهذه الدرجة الأكاديمية كالتالي:

نوفمبر 2026: 1500 جنيه.

أول يوليو 2027: 3750 جنيهًا.

بداية العام المالي 2028/2029: 4500 جنيه.

ويصل مجموع الدفعات الثلاث إلى 9750 جنيهًا، بما يتوافق مع إجمالي الزيادة المعلنة للمدرس المساعد.

ويحصل أصحاب هذه الدرجة على الدفعة الأولى خلال نوفمبر الجاري، ثم تُستكمل الزيادة في يوليو 2027، قبل صرف المرحلة الأخيرة مع بداية العام المالي 2028/2029.

زيادة مرتبات المدرسين تبلغ 11 ألف جنيه

تصل قيمة الزيادة الإجمالية المقررة للمدرسين بالجامعات إلى 11 ألف جنيه، موزعة على ثلاث مراحل، وفق الجدول الزمني المحدد لتطبيق حزمة تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس.

وتتضمن تفاصيل الزيادة ما يلي:

نوفمبر 2026: 1750 جنيهًا.

أول يوليو 2027: 4250 جنيهًا.

بداية العام المالي 2028/2029: 5000 جنيه.

وبجمع المبالغ الثلاثة، يصل إجمالي الزيادة إلى 11 ألف جنيه، لتكون أعلى من الزيادة المقررة للمدرس المساعد، وأقل من الزيادة المخصصة للأستاذ المساعد والأستاذ الجامعي.

ويبدأ المدرسون الحصول على الدفعة الأولى خلال نوفمبر الجاري بقيمة 1750 جنيهًا، على أن تستمر الزيادة في يوليو 2027، ثم تكتمل مع بداية العام المالي 2028/2029.

الأستاذ المساعد يحصل على 2000 جنيه خلال نوفمبر

تبلغ قيمة الزيادة الإجمالية المقررة للأستاذ المساعد 12250 جنيهًا، ليأتي في المرتبة الثانية بين الدرجات الأكاديمية المشمولة بالحزمة من حيث إجمالي الزيادة المالية، بعد الأستاذ الجامعي.

وتتوزع الزيادة على ثلاث دفعات كالتالي:

نوفمبر 2026: 2000 جنيه.

أول يوليو 2027: 4750 جنيهًا.

بداية العام المالي 2028/2029: 5500 جنيه.

ويصل مجموع الدفعات الثلاث إلى 12250 جنيهًا، بما يتطابق مع إجمالي الزيادة المعلنة لهذه الدرجة الأكاديمية.

ويحصل الأستاذ المساعد على 2000 جنيه خلال نوفمبر الجاري باعتبارها الدفعة الأولى، ثم تضاف 4750 جنيهًا في يوليو 2027، وتُصرف الدفعة الأخيرة البالغة 5500 جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.

الأستاذ الجامعي يتصدر المستفيدين بزيادة 13500 جنيه

يتصدر الأستاذ الجامعي قائمة المستفيدين من حزمة تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس، إذ تبلغ قيمة الزيادة الإجمالية المعلنة له 13500 جنيه، موزعة على ثلاث مراحل زمنية.

وتشمل الدفعات المحددة للأستاذ الجامعي ما يلي:

نوفمبر 2026: 2250 جنيهًا.

أول يوليو 2027: 5250 جنيهًا.

بداية العام المالي 2028/2029: 6000 جنيه.

وبذلك يصل مجموع الدفعات الثلاث إلى 13500 جنيه، وهي أعلى قيمة إجمالية معلنة بين الدرجات الأكاديمية المشمولة بالخطة.

ويبدأ الأستاذ الجامعي الاستفادة من الزيادة خلال نوفمبر الجاري، بالحصول على 2250 جنيهًا، ثم تضاف الدفعة الثانية في يوليو 2027، وصولًا إلى الدفعة الأخيرة مع بداية العام المالي 2028/2029.

جدول زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس ومواعيد الصرف

يمكن توضيح إجمالي الزيادات المالية والدفعات المقررة لكل درجة أكاديمية من خلال النقاط التالية:

المعيد: إجمالي 8500 جنيه، بواقع 1250 جنيهًا في نوفمبر 2026، و3250 جنيهًا في يوليو 2027، و4000 جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.

إجمالي 8500 جنيه، بواقع 1250 جنيهًا في نوفمبر 2026، و3250 جنيهًا في يوليو 2027، و4000 جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029. المدرس المساعد: إجمالي 9750 جنيهًا، بواقع 1500 جنيه في نوفمبر 2026، و3750 جنيهًا في يوليو 2027، و4500 جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.

إجمالي 9750 جنيهًا، بواقع 1500 جنيه في نوفمبر 2026، و3750 جنيهًا في يوليو 2027، و4500 جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029. المدرس: إجمالي 11 ألف جنيه، بواقع 1750 جنيهًا في نوفمبر 2026، و4250 جنيهًا في يوليو 2027، و5000 جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.

إجمالي 11 ألف جنيه، بواقع 1750 جنيهًا في نوفمبر 2026، و4250 جنيهًا في يوليو 2027، و5000 جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029. الأستاذ المساعد: إجمالي 12250 جنيهًا، بواقع 2000 جنيه في نوفمبر 2026، و4750 جنيهًا في يوليو 2027، و5500 جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.

إجمالي 12250 جنيهًا، بواقع 2000 جنيه في نوفمبر 2026، و4750 جنيهًا في يوليو 2027، و5500 جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029. الأستاذ: إجمالي 13500 جنيه، بواقع 2250 جنيهًا في نوفمبر 2026، و5250 جنيهًا في يوليو 2027، و6000 جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.

الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص يرتفع إلى 8500 جنيه

وبالتزامن مع خطة زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس، وافق المجلس القومي للأجور على رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، اعتبارًا من أول يناير 2027، مقارنة بالمستوى السابق البالغ 7000 جنيه.

وتبلغ قيمة الزيادة الجديدة 1500 جنيه شهريًا، في خطوة تستهدف تحسين دخول العاملين بالشركات والمنشآت الخاصة، ومساعدتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

ويأتي القرار ضمن التحركات الحكومية المستمرة لتطوير مستويات الأجور، خاصة أن القطاع الخاص يستحوذ على النسبة الأكبر من إجمالي المشتغلين في مصر، وهو ما يجعل تطبيق الحد الأدنى الجديد محل اهتمام شريحة واسعة من العاملين.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق القيمة الجديدة اعتبارًا من يناير 2027، بما يرفع الحد الأدنى للأجر الشهري إلى 8500 جنيه بدلًا من 7000 جنيه.

العلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص

لم تقتصر قرارات المجلس القومي للأجور على رفع الحد الأدنى للأجور، بل تضمنت أيضًا تحديد حد أدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص، اعتبارًا من العام المالي 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة.

وتقرر ألا تقل العلاوة الدورية عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على ألا يقل الحد الأدنى لقيمة العلاوة عن 350 جنيهًا.

وترتبط قيمة العلاوة بأجر الاشتراك التأميني للعامل، مع ضمان حصوله على زيادة سنوية لا تقل عن 350 جنيهًا، بما يوفر حدًا أدنى من التحسن الدوري في دخول العاملين بالقطاع الخاص.

وتأتي هذه القرارات بالتوازي مع الزيادات المقررة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والتي تبدأ أولى مراحلها خلال نوفمبر 2026، وتستمر على ثلاث مراحل حتى بداية العام المالي 2028/2029، بما يعكس تعدد التحركات الحكومية الرامية إلى تحسين دخول العاملين بمختلف القطاعات.