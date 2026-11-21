أكد الدكتور حسن جبر ، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على أهمية التمسك بالعلم الصحيح، والاقتداء بأخلاق العلماء، مشيرًا إلى أن العلماء يحملون أمانة العلم وتعليمه للناس، ويضطلعون بمسؤولية حفظه ونقله للأجيال، فهم ورثة الأنبياء في تبليغ العلم وهداية الناس.

وأوضح الدكتور حسن جبر، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للبرنامج التثقيفي لمعلمي العلوم الشرعية بالمعاهد الأزهرية الخاصة، الذي ينظمه مركز الإمام الأشعري، اليوم السبت، بمركز الأزهر للمؤتمرات، أن الأزهر الشريف يمثل منارة علمية عريقة، ويحمل أمانة الحفاظ على العلم الشرعي ونقله، مستندًا إلى تراث علمي ممتد عبر الأجيال، وإلى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الناس وتبصيرهم بأمور دينهم، بما يعزز دوره في نشر العلم وصيانة المنهج الوسطي، مؤكدًا أن الانتساب إلى هذا الصرح العلمي يقتضي إدراك قيمة الأمانة العلمية والحرص على أداء رسالتها.

وبيَّن عضو هيئة كبار العلماء، أهمية التفقه في الدين والتخصص في العلوم الشرعية، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾، موضحًا أن فهم النصوص القرآنية يقتضي إدراك سياقاتها وأسباب نزولها ومقاصدها، وأن العلم لا ينفصل عن أخلاق العلماء وتربيتهم، وضرب مثالًا بأئمة المذاهب وما قدموه من نماذج راقية في احترام العلماء وأدب الاختلاف.

وأوضح جبر ، أن اختلاف الأئمة في الاجتهادات الفقهية لم يكن سببًا للفرقة أو التنازع، بل عكس سعة علمهم ورقي أخلاقهم وتربيتهم، مستشهدًا بما عُرف عن الإمام الشافعي من تقدير للإمام أبي حنيفة واحترام لمكانته العلمية، مؤكدًا أن هذا النموذج يعكس الفهم الصحيح لرسالة العلم، وأن العلماء الذين جمعوا بين العلم والأدب وحسن التربية تركوا أثرًا ممتدًا في تاريخ الأمة، وأصبحت اجتهاداتهم ومؤلفاتهم منارات علمية تدرس عبر القرون.

يأتي ذلك ضمن فعاليات البرنامج التثقيفي لمعلمي العلوم الشرعية بالمعاهد الأزهرية الخاصة، الذي ينظمه مركز الإمام الأشعري بالتعاون مع قطاع المعاهد الأزهرية، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بهدف تعزيز الهوية الأزهرية، وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال، وتأهيل المعلمين علميًّا وفكريًّا، وقد استفاد من البرنامج منذ انطلاقه في سبتمبر 2024 نحو 10140 معلمًا من مختلف محافظات الجمهورية.



