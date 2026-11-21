اشتعلت المنافسة في بطولة كأس مصر بعدما أسدل الستار على عدد من مواجهات دور الـ16 والتي أسفرت عن تأهل 5 أندية إلى الدور ربع النهائي وهي الاتحاد السكندري والمصري والمقاولون العرب وزد وسيراميكا في ظل استمرار الصراع على اللقب ورغبة كل فريق في مواصلة المشوار نحو المباراة النهائية.

وشهدت مباريات دور الـ16 إثارة وندية بين الفرق المتنافسة بعدما حسمت إحدى المواجهات عن طريق ركلات الترجيح فيما امتدت مباراة أخرى إلى الأشواط الإضافية، لتكشف البطولة عن العديد من المفاجآت المنتظرة في الأدوار المقبلة.

نتائج مباريات دور الـ16 في كأس مصر

وجاءت نتائج المواجهات التي أقيمت حتى الآن كالتالي:

- الجونة 0-1 الاتحاد السكندري.

- المصري 3-0 بترول أسيوط.

- المقاولون العرب 1-1 القناة (5-3 بركلات الترجيح).

- زد 1-0 سموحة.

- كهرباء الإسماعيلية 2-3 سيراميكا.

المصري يضرب بترول أسيوط بثلاثية وينتظر مواجهة نارية في ربع النهائي

وقدم فريق المصري عرضا قويًا أمام بترول أسيوط بعدما نجح في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف دون رد ليحجز مقعده في الدور ربع النهائي عن جدارة ويترقب الفائز من مواجهة بيراميدز والبنك الأهلي في اختبار قوي للفريق البورسعيدي خلال مشواره بالبطولة.

زد وسيراميكا.. مواجهة مرتقبة بعد عبور سموحة وكهرباء الإسماعيلية

وضرب فريق زد موعدا مع سيراميكا في الدور ربع النهائي بعدما نجح في تخطي عقبة سموحة بهدف دون مقابل ليواصل مشواره في البطولة.

وعلى الجانب الآخر، حجز سيراميكا بطاقة التأهل عقب فوزه المثير على كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 3-2 في مواجهة امتدت إلى الأشواط الإضافية، ليصبح الفريقان على موعد مع مواجهة قوية لحسم بطاقة العبور إلى نصف النهائي.

المقاولون العرب ينجو من كمين القناة بركلات الترجيح

ونجح المقاولون العرب في حسم تأهله إلى الدور ربع النهائي بعدما تخطى عقبة القناة بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وينتظر ذئاب الجبل الفائز من مواجهة الأهلي وبتروجت من أجل التعرف على منافسه في الدور المقبل في ظل طموحات الفريق لمواصلة مغامرته والمنافسة على لقب كأس مصر.

الاتحاد السكندري يترقب مصير مواجهة الزمالك وإنبي

وكان الاتحاد السكندري أول الأندية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي بعدما حقق فوزا ثمينا على الجونة بهدف دون مقابل ليحجز مكانه بين الثمانية الكبار.

وينتظر زعيم الثغر الفائز من مواجهة الزمالك وإنبي في مباراة مرتقبة بالدور ربع النهائي قد تحمل الكثير من الإثارة في ظل رغبة الفريقين في مواصلة المنافسة على اللقب.