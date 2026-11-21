كشف أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الدكتور أشرف تادرس، أن كوكب عطارد سيصل إلى أقصى استطالة غربية له اليوم السبت، بزاوية تبلغ نحو 19.6 درجة من الشمس، في ظاهرة تتيح فرصة جيدة لرصده بالعين المجردة السليمة قبل شروق الشمس.

وأوضح تادرس أن الاستطالة الغربية تعني ظهور عطارد على الجانب الغربي من الشمس كما يُرى من الأرض، وهو ما يجعله مرئيا في سماء الفجر قبل شروق الشمس، مشيرا إلى أن أفضل توقيت لمحاولة رصده يكون قبل الشروق، مع اختيار مكان مكشوف باتجاه الأفق الشرقي.

وأضاف أن عطارد، باعتباره أقرب الكواكب إلى الشمس، يصعب رصده في معظم الأوقات بسبب قربه الظاهري منها وطمس وهجها لضوئه، إلا أن وصوله إلى أكبر استطالة يتيح له الابتعاد ظاهريا عن وهج الشمس، ويوفر فرصة أفضل لمشاهدته.

وأشار إلى أن هناك نوعين من الاستطالة؛ شرقية وغربية، فعندما يظهر عطارد شرق الشمس تكون استطالته شرقية، ويُرصد بعد غروب الشمس، أما عندما يظهر غربها فتكون استطالته غربية، ويُرصد قبل شروق الشمس.

عطارد سيبلغ أقصى استطالة غربية بزاوية تبلغ نحو 19.6 درجة

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، إن عطارد سيبلغ أقصى استطالة غربية بزاوية تبلغ نحو 19.6 درجة، موضحا أن هذه الزاوية تمثل أكبر ابتعاد ظاهري للكوكب عن الشمس خلال فترة ظهوره الحالية.

وأضاف أبو زاهرة، أن عطارد سيظهر منخفضا في السماء باتجاه الشرق إلى الجنوب الشرقي، ويمكن البدء في البحث عنه قبل شروق الشمس بنحو 45 إلى 60 دقيقة، لافتا إلى أن فرص مشاهدته تختلف وفقا للموقع الجغرافي وارتفاع الكوكب فوق الأفق ومدى صفاء الأجواء وخلو الأفق من العوائق.

وأوضح أن لمعان عطارد الظاهري خلال هذه الفترة يبلغ نحو سالب 0.5، ما يجعله قابلا للرؤية بالعين المجردة في حالة صفاء السماء، ويمكن الاستعانة بالمنظار للمساعدة في العثور عليه، مع ضرورة عدم توجيهه مطلقا نحو الشمس.

وأشار أبو زاهرة إلى أن الاستطالات العظمى لعطارد لا تتساوى جميعها في جودة الرصد، إذ لا تتوقف إمكانية مشاهدته على المسافة الزاوية التي تفصله عن الشمس فقط، وإنما تتأثر أيضا بموقعه في مداره وزاوية مسار الشمس الظاهري مع الأفق وقت الفجر، وهو ما يحدد ارتفاعه ومدى سهولة رصده.

وأكد أن الاستطالة العظمى لا تعني وصول عطارد إلى أعلى ارتفاع له فوق الأفق، وإنما تعني بلوغ المسافة الزاوية الظاهرية بينه وبين الشمس أكبر قيمة خلال فترة ظهوره، مشيرا إلى أن قربه من الشمس يجعل فرص رصده مرتبطة بفترات محدودة قبل الشروق أو بعد الغروب.