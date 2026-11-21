شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية اليوم تدشين احتفال الزوجان الفرنسيان «جون» و«مونيكا» بذكرى زواجهما الـ56 وذلك في أجواء احتفالية مميزة استضافها الكاتب ممدوح الجندي، صاحب دار نشر، وسط حضور ومشاركة عدد من الأصدقاء والمقربين.

تفاصيل الواقعة

كما تخلل الاحتفال نحو 100 شخصًا من أصدقاء الأسرة والمدعوين الذين حرصوا على مشاركة الزوجين الفرنسيين هذه المناسبة الخاصة داخل مدينة طنطا، وتقديم التهنئة لهما على مسيرة زواج امتدت لأكثر من نصف قرن، في تجربة لفتت الأنظار بخصوصيتها ودفئها الاجتماعي.

مشاركة مجتمعية

في المقابل حرص ممدوح الجندي صديق الأسرة على تنظيم الاحتفالية وتوفير أجواء ترحيبية تليق بالضيفين ومرافقيهما، بما يعكس روح المودة والتقارب الثقافي بين المصريين وضيوفهم من الخارج، ويؤكد قدرة مدينة طنطا على استضافة مناسبات اجتماعية وثقافية ذات طابع خاص.

حفاوة مصرية

وأفاد "الجندي" أن العرسبن حضروا إلى مصر 24 مرة وهو صديق مقرب للأسرة وتحتفل وسط الأصدقاء.

الجدير بالذكر أن هذه المناسبة واحدة من الصور الاجتماعية اللافتة التي تجمع بين البعد الإنساني للوفاء والاستقرار الأسري، والروح المصرية الأصيلة في استقبال الضيوف والاحتفاء بهم في مختلف المناسبات.