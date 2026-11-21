يعد طاجن الأرز بالجمبري من الأكلات البحرية الشهية التي يفضلها عشاق المأكولات البحرية، فهو يجمع بين مذاق الجمبري المميز والأرز المتبل والخضروات في وصفة واحدة غنية بالنكهات. ويمكن تحضيره في المنزل بسهولة بمكونات متوفرة، مع الحصول على طعم قريب من طواجن المطاعم.

وتتميز هذه الوصفة بأنها مناسبة للغداء العائلي والعزومات، كما يمكن التحكم في كمية التوابل والصوص حسب الرغبة، للشيف رباب العمدة.

مقادير طاجن الأرز بالجمبري

نصف كيلو جمبري مقشر ومنظف.

كوبان من الأرز المصري.

بصلة كبيرة مفرومة.

3 فصوص ثوم مفروم.

ثمرة فلفل أخضر مقطعة.

ثمرة طماطم مبشورة.

ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم.

3 أكواب من شوربة السمك أو الماء الساخن حسب احتياج الأرز.

ملعقتان كبيرتان من الزيت أو السمن.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

نصف ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

رشة بابريكا.

عصير نصف ليمونة.

بقدونس مفروم للتزيين.

طريقة عمل طاجن الأرز بالجمبري

طريقة عمل طاجن الأرز بالجمبري

اغسلي الأرز جيدًا وصفيه من الماء، ثم اتركيه جانبًا. ضعي الزيت أو السمن في مقلاة على النار، ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل ويصبح لونه ذهبيًا فاتحًا. أضيفي الثوم والفلفل الأخضر وقلبي المكونات لمدة دقيقة حتى تظهر رائحتها. ضعي الطماطم المبشورة وصلصة الطماطم، ثم أضيفي الملح والفلفل والكمون والكزبرة والبابريكا. اتركي الصلصة على نار متوسطة حتى تتسبك ويتركز قوامها. أضيفي الجمبري وقلبيه مع الصلصة لمدة دقيقتين إلى 3 دقائق فقط، ثم أضيفي عصير الليمون. ضعي الأرز في الطاجن، ثم أضيفي خليط الجمبري والصلصة وقلبي المكونات برفق. اسكبي الشوربة الساخنة أو الماء الساخن، مع مراعاة أن تكون كمية السائل مناسبة لنوع الأرز ودرجة تسويته. أدخلي الطاجن فرنًا مسخنًا مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية حتى ينضج الأرز ويتشرب السائل. اتركي الطاجن يرتاح عدة دقائق قبل التقديم، وزينيه بالبقدونس المفروم.

سر نجاح طاجن الأرز بالجمبري

للحصول على طاجن غني بالطعم، يفضل استخدام شوربة السمك بدلًا من الماء، لأنها تضيف نكهة مميزة للأرز. كما يجب عدم تسوية الجمبري لفترة طويلة قبل دخوله الفرن حتى لا يصبح مطاطيًا أو جافًا.

ومن المهم أيضًا عدم الإكثار من الماء حتى لا يتحول الأرز إلى قوام معجن، مع تغطية الطاجن في بداية التسوية إذا كان الأرز يحتاج إلى ذلك، ثم إزالة الغطاء في الدقائق الأخيرة للحصول على وجه شهي.

طريقة تقديم طاجن الأرز بالجمبري

يمكن تقديم الطاجن ساخنًا مع سلطة خضراء وسلطة طحينة، أو بجانب المخللات والليمون. كما يمكن إضافة قطع الفلفل الألوان أو القليل من الكرفس إلى خليط الصلصة للحصول على نكهة مختلفة.

وبهذه الخطوات يمكنك تحضير طاجن أرز بالجمبري في المنزل بمذاق مميز، ليكون وجبة متكاملة ومناسبة لمحبي الأكلات البحرية.