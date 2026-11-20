

علّق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على الضجة الإعلامية التي أثارها ظهور الحقيبة خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، مشيراً إلى أنها تحولت إلى مادة لعناوين صحفية مثيرة، يُرجّح أن كُتبت على يد أشخاص لم يسبق لهم رؤية بوتين.

ووصف بيسكوف أحد هذه العناوين بأنه من صياغة «صحفي يفتقر إلى الخبرة»، مؤكداً أن وجود الحقيبة إلى جانب الرئيس الروسي أمر معتاد، فهي ترافقه أينما ذهب.

صحفي عديم الخبرة أثار الضجة الإعلامية

وقال بيسكوف: "ربما تصدرت الحقيبة النووية عناوين الأخبار بالنسبة لمن رأوا الرئيس لأول مرة. لقد كانت الحقيبة النووية ترافقه طوال حياته ولم تتصدر أي عناوين. قام صحفي عديم الخبرة ببساطة بزرعها".

وبشأن مواعيد الزيارة الأوروبية إلى موسكو، قال بيسكوف: "لا يوجد جدول زمني محدد حتى الآن لزيارة ممثلي الاتحاد الأوروبي إلى موسكو، والذين دعتهم روسيا إلى العاصمة لفهم موقفهم بشأن مواصلة الحوار حول التسوية الأوكرانية:

وتابع: "لا، لا توجد تواريخ محددة حتى الآن".

وفقا لوكالة سبوتنيك، ظهرت الحقيبة النووية الروسية "تشيغيت" برفقة وفد الرئيس فلاديمير بوتين في الصين، بعدما وثقت الكاميرات ضابط يحملها، خلال قمة "أبيك" في الصين.



وترافق الحقيبة الرئيس الروسي في تنقلاته الداخلية والخارجية، ضمن الإجراءات الأمنية والعسكرية المرتبطة بمهامه.