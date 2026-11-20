التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، وذلك في إطار زيارته إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.

وأكد السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، بأن اللقاء الذي جرى مساء الخميس في واشنطن، قد تناول سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، ومواصلة تطوير التعاون في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والبناء على الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين البلدين.

وزير الخارجية يلتقي "مسعد بولس" كبير مستشاري ترامب

كما بحث الجانبان مستجدات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها تطورات الأزمة السودانية، والجهود المصرية الأمريكية المشتركة للتوصل إلى هدنة إنسانية ووقف شامل لإطلاق النار، ودعم مسار سياسي بملكية وقيادة سودانية، يحافظ على وحدة السودان وسيادته ومؤسساته الوطنية. كما تبادل الجانبان الرؤى بشأن التطورات في القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر، وأهمية احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها.

كما تطرق الدبلوماسيان أيضاً تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد الوزير دعم مصر لكافة الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة، والحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها وتوحيد مؤسساتها، وأهمية مواصلة التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.