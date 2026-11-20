أوصى إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ ياسر بن راشد الدوسري المسلمين بتقوى الله عز وجل، مبينًا أن الاعتدال سنة إلهية، وحكمة ربانية، وحقيقة كونية.

وقال إمام وخطيب المسجد الحرام، في خطبة الجمعة التي ألقاها اليوم بالمسجد الحرام: إن الله أقام هذا الكون على نظام محكم بديع، وميزان دقيق رفيع، تتجلى فيه عظمة الخالق وحكمته، وكمال تدبيره وقدرته، كما جاءت الشريعة بمنهج رباني متكامل، وتشريع إلهي محكم شامل، يقوم على الوسطية والاعتدال، والقسط والميزان.

وأوضح أن الشريعة تضبط حياة الإنسان، وتقيمها على الوسطية والاعتدال، فيجمع بين مطالب الروح وحاجات الجسد، وبين حقوق النفس وحقوق الخلق، وبين الاستعداد للآخرة وعمارة الدنيا، بلا إفراط ولا تفريط، بل اعتدال بلا انحراف، وإنصاف بلا إجحاف.

وبيّن إمام وخطيب المسجد الحرام، أن الاعتدال في حياة الإنسان مطلب جليل، ومقصد نبيل، ومنهج رشيد، ومسلك سديد، فالإنسان لا تنتظم حياته، ولا تكتمل سعادته، ولا يدرك مناه، ولا يسمو في دنياه وأخراه، إلا إذا أعطى كل ذي حق حقه، وبذل لكل جانب حظه ومستحقه، فلا يطغى حق على حق، ولا يقدم شأن على ما هو أحق، فيحيا في سعادة وهناء، وطمأنينة ورخاء، وأما إذا اختل ميزانه، واضطرب نظامه، فإن حياته تتحول إلى شقاء، ومعيشته إلى عناء، وتتزاحم عليه الحقوق والواجبات، ويتشتت بين المهام والمسؤوليات.

وأشار إلى أن الاعتدال ليس مجرد تنظيم للوقت، ولا توزيع للجهد، ولا تسوية بين الحقوق المتفاوتة، بل هو فقه في الأولويات، وحكمة في مراعاة الحقوق والواجبات، وبصيرة في تقدير المصالح والمفاسد، فمن العدل أن يعرف لكل حق قدره، ولكل واجب منزلته، ولكل أمر مرتبته، وأن تضبط الأمور بميزان الشرع، لا بميزان العادة والهوى، فتقدم الفرائض على النوافل، والضروريات على الحاجيات، والأهم على المهم، وتراعى العواقب والمآلات.

وأكد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان أكمل الناس اعتدالًا، وأقومهم ميزانًا، فكان أعبدهم لربه، وأكرمهم لأهله، وأنفعهم لخلقه، وكان ذلك أصلًا في توجيهه، ومعلمًا في تربيته، قرره في نفوس أصحابه، وأرشدهم إلى التزامه.

ولفت إلى أن الشريعة جارية في التكليف بمقتضاها على الطريق الوسط الأعدل، المراعي لوسع المكلف، والقائم على إعطاء كل ذي حق حقه، من غير غلو يورث الانقطاع، ولا تفريط يؤول إلى الضياع، فإن الخروج عن حد الاعتدال خروج عن جادة الشريعة وقصدها.

وأوضح أن من فقه الحياة أن يدرك المرء أن النجاح لا يكون بالتفوق في شأن من شؤونها فحسب، بل يكون بحسن الجمع بين كل جوانبها، فترى المرء محافظًا على عبادته، معتنيًا بصحته، راعيًا لأسرته، ناجحًا في عمله، محسنًا في علاقاته، راشدًا في دينه ودنياه، فذلك هو اللبيب الذي عقل عن الله أمره، واقتفى أثر نبيه -صلى الله عليه وسلم-، مشددًا على أن أولى ما يراعى من الحقوق حق الله تعالى بإخلاص العبادة له، وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، واتباع هدي رسوله -صلى الله عليه وسلم-، وأن يجمع العبد بين صلاح الدنيا وفلاح الآخرة، فلا تشغله دنياه عن أخراه، ولا يمنعه طلب الآخرة من عمارة دنياه، وكما أن لله تعالى حقًا يجب أداؤه، فإن للنفس حقًا تجب رعايته، وللأهل حقًا يجب الوفاء به، فيرعى حق النفس بالعناية بروحها وجسدها، فلا يصلح أحدهما بإهمال الآخر، ويقوم بحق الأهل بحسن الرعاية والعشرة، والتربية والنفقة.

وأكد إمام وخطيب المسجد الحرام أن الاعتدال فضيلة تكتسب، وملكة تهذب، ومنهج يقوم على علم وبصيرة، ومجاهدة ومصابرة، وهو عنوان النضج والحكمة، ودليل الخبرة والفطنة، فالإنسان في هذه الحياة كالسفينة التي تمخر عباب بحر متقلب، لا تقف ساكنة خشية الأمواج، بل تمضي في طريقها بثبات وإحكام، وعزيمة وإقدام، فالاعتدال ليس ركودًا ولا جمودًا، بل حركة راشدة، وانطلاقة واعية، لا اندفاع يفضي إلى التهور، ولا تردد يورث العجز والتعثر.

وبيّن إمام وخطيب المسجد الحرام، أن من الاعتدال الجمع بين الثبات على الأصول والوعي بمستجدات العصر، فلا جمود يحجب المرء عن إدراك واقعه، ولا انفتاح يخرجه عن ثوابت دينه، ولا يتأتى هذا الاعتدال إلا بالرجوع إلى العلماء الراسخين، والصدور عن أهل العلم المعتبرين، صيانة للعقول من انحرافات أهل الأهواء والجماعات الضالة، وحماية للأفكار من لوثات التيارات الهدامة، واستمساكًا بعلم يعصم من الغواية والضلال، وبصيرة تهدي إلى الحق والاعتدال.

وتطرق إمام وخطيب المسجد الحرام، إلى صور الاعتدال في الحياة، ومنها حال المرء بين الجد والراحة، فلا اندفاع يورث الانقطاع، ولا تراخي يفضي إلى الضياع، والجمع بين العقل والعاطفة، فلا عقل مجرد من المشاعر والرحمة، ولا عاطفة منفلتة من الرشد والحكمة، والجمع بين المثالية والواقعية، فلا مثالية تتجاهل حدود الإمكان، ولا واقعية تورث العجز والاستسلام، والجمع بين الطموح والقناعة، فلا طموح يورث الجشع والطمع، ولا قناعة تفضي إلى الدعة وترك العمل، والاعتدال في الإنفاق، فلا إسراف يفضي إلى التبذير، ولا إمساك يبلغ حد التقتير.

كيفية الوصول إلى حسن الاعتدال

وأوضح أن من حسن الاعتدال أن يجعل المرء من ماضيه عبرة، ومن حاضره عملًا، ومن مستقبله أملًا، وأن فقه الاعتدال لا يقف عند صلاح الإنسان في نفسه، بل يمتد إلى علاقاته ومعاملاته، فيجمع في التربية والمعاملة بين الحزم والرحمة، بحزم تلطفه الرحمة، ورحمة يضبطها الحزم، وأن يجمع بين الثقة والمحاسبة، فلا ثقة تفضي إلى الإهمال والتفريط، ولا محاسبة تورث الشك والتضييق.

وشدد على أن من مقتضيات الاعتدال في الفكر والمواقف لزوم العدل والإنصاف، والبعد عن الجور والإجحاف، ووضع الأمور في مواضعها، والحكم على المواقف بحقائقها، لا بالدعاوى والشعارات، والتثبت من الأخبار وتمحيصها، والتمييز بين حقائقها وشائعاتها، فلا تصديق لكل ما يبث ويذاع، ولا انسياق وراء كل ما ينشر ويشاع، بل تحرٍّ للصواب والدقة، ورجوع إلى المصادر الرسمية الموثوقة، لا سيما فيما يتعلق بشؤون البلاد وأمنها، واستقرارها وسلامة أهلها.

وأوضح أن بلادنا المباركة، المملكة العربية السعودية، لم تزل حفية بقضايا الإسلام والمسلمين، عنية بحقوقهم ومقدساتهم على مر السنين، وفي مقدمتها قضية المسجد الأقصى المبارك، التي ظلت حاضرة في مواقف المملكة وجهودها؛ نصرة للحق، ودفاعًا عن المقدسات، وسعيًا إلى رفع الظلم والعدوان، وإرساء دعائم العدل والأمان.

وأكد أن الاعتدال هو أساس صلاح الأفراد والمجتمعات، وركيزة في استقرار الأوطان والحضارات، ويتجلى في الحرص على وحدة الصف وجمع الكلمة، والسمع والطاعة، ولزوم الجماعة، وتقديم المصالح العامة على الخاصة، فلا اختلاف يورث الفرقة، ولا تعصب يثير الفتنة، بل ائتلاف يعزز اللحمة، وتعاون يحقق المصلحة، فمتى ما أديت الحقوق بأمانة، وروعيت الواجبات بعدالة، ساد التراحم والوفاء، وقويت روابط المحبة والإخاء، وتهيأت سبل الازدهار والنماء، وبهذا الفقه الرشيد، والميزان السديد، ينطلق الإنسان في مناكب الأرض يسعى في مصالح دينه ونفسه وأهله ووطنه، تدفعه العزيمة والأمل إلى فعل الخير وإتقان العمل، على هدى ورشاد، وحكمة وسداد.