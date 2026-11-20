سقطت ثلاثة أجسام روسية داخل الأراضي البولندية خلال الهجوم الروسي على أوكرانيا، وهي صاروخان وطائرة مسيّرة نفاثة.

وبحسب التصريحات وزير الدفاع البولندي فواديسواف كوسينياك-كاميش ؛ فإن الجسم الذي سقط في نوفي ليبوفيتس هو صاروخ من طراز Kh-101 ، مشيرا إلى أن بلاده ستطلب من الناتو دعما إضافيا.



ووفق تصريحات كوسينياك-كاميش ؛ فإن الهجوم الروسي على الأراضي الأوكرانية، الذي امتدت تداعياته إلى بولندا، بأنه من أكبر الهجمات منذ بداية الحرب الشاملة في أوكرانيا.

كما أشار إلى أن توقيت الحادث ليس عشوائياً، في ظل التطورات العسكرية والمناورات الجارية في المنطقة، مؤكداً أن السلطات تتابع ملابسات سقوط الأجسام الثلاثة في المواقع المذكورة.