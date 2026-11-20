دعت القوات المشتركة للتحالف المدنيين الى ضرورة إخلاء ميناء الحديدة بحسب الخارطة التوضيحية للموقع، لسلامتهم.

وفي وقت وطلاحق ؛ قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن) اللواء الركن تركي المالكي، إنّ التحالف نفّذ عملية عسكرية نوعية لاستهداف قدرات الميليشيا الحوثية الإرهابية.

وأضاف المالكي، في بيان له اليوم الخميس «دمرنا 60 هدفاً عسكرياً مشروعاً بمحافظات صنعاء والحديدة وعمران وصعدة».

وقال التحالف إن ميليشيا الحوثي الإرهابية استخدمت المنصة في محاولة الاعتداء على المنطقة الجنوبية اليوم.

اعتراض 4 صواريخ باليستية

في سياق منفصل، أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح الخميس، أن الدفاع الجوي اعترض ودمّر أربعة صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية.

استهداف مركز الملك عبدالله المالي بالرياض

مساء الخميس، أعلن الدفاع المدني السعودي أن أحد أبراج مركز الملك عبدالله المالي في العاصمة الرياض تعرض لعدوان إرهابي نفذته الميليشيا الحوثية، أسفر عن أضرار مادية دون وقوع إصابات.

أضرار مادية دون إصابات

وأوضح الدفاع المدني، في بيان له، أن العدوان تسبب في أضرار مادية لحقت بعدد من طوابق البرج وعدد من المباني المجاورة، مؤكداً عدم تسجيل أي إصابات بشرية.

وأضاف البيان أن الجهات المختصة باشرت الحادث فور وقوعه، واتخذت جميع الإجراءات والتدابير المعتمدة للتعامل مع مثل هذه الحالات، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات.

وأكد الدفاع المدني أن استهداف الأعيان المدنية يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويعكس خطورة النهج العدائي الذي تنتهجه الميليشيا الحوثية الإرهابية.