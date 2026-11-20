توفي الدكتور عادل موسى، رئيس لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الجمعة، بعد صراع طويل مع المرض، في خبر أثار حالة من الحزن داخل الوسط الرياضي.

وتولى عادل موسى رئاسة لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة خلال أكثر من فترة، سواء في عهد مجلس الإدارة السابق برئاسة جمال علام، أو المجلس الحالي برئاسة هاني أبو ريدة، حيث استمر في أداء مهامه باللجنة خلال الفترتين.

اتحاد الكرة ينعي عادل موسى

ونعى الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، الراحل الدكتور عادل موسى، رئيس لجنة شئون اللاعبين، معربًا عن حزنه لوفاته.

وجاء في بيان الاتحاد أن رئيسه ومجلس الإدارة والأمين العام وجميع العاملين يتقدمون بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.