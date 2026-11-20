انتقد هشام يكن، نجم الزمالك السابق، نتائج فريق كرة اليد بالنادي، عقب خسارة الأبيض أمام غريمه التقليدي الأهلي في نهائي بطولة السوبر المصري.

وكتب هشام يكن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «كفاية بقى فضايح في كرة اليد، كفاية بجد.. دحنا في أسوأ الظروف كنا بنفوز ببطولة أفريقيا».

وتوج الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بلقب السوبر المصري، بعد فوزه على الزمالك بنتيجة 24-23، في المباراة التي جمعت الفريقين، على صالة الدكتور حسن مصطفى، في نهائي البطولة.

وشهد الشوط الأول تقدم الزمالك بنتيجة 16-13، قبل أن ينجح الأهلي في العودة خلال الشوط الثاني، ويقلب تأخره إلى فوز مثير بنتيجة 24-23، ليحسم اللقب لصالحه.

يُذكر أن الأهلي هو حامل لقب النسخة الماضية من بطولة السوبر المصري، كما سبق له التتويج بلقب السوبر الأفريقي لكرة اليد على حساب الزمالك، إلى جانب حصوله مؤخرًا على الميدالية البرونزية والمركز الثالث في بطولة العالم للأندية.