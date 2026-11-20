يستعد تطبيق واتساب، لإضافة طريقة جديدة وأكثر تعبيرا للتفاعل مع الرسائل، من خلال إتاحة استخدام الملصقات كوسيلة للرد والتفاعل داخل المحادثات الفردية والمجموعات، بدلًا من الاقتصار على الرموز التعبيرية التقليدية.

وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين اختيار الملصقات من مجموعاتهم المحفوظة وإضافتها مباشرة إلى الرسائل، مع دعم الملصقات الثابتة والمتحركة، وإمكانية استخدام ما يصل إلى 20 ملصقا للتفاعل مع الرسالة الواحدة.



واتساب يختبر التفاعل بالملصقات على أندرويد

بدأت واتساب إتاحة الميزة الجديدة لعدد محدود من مستخدمي النسخة التجريبية على نظام أندرويد، ضمن الإصدار التجريبي رقم 2.26.46.5، المتاح عبر متجر جوجل بلاي.

وتضيف الميزة اختصارا جديدا إلى قائمة خيارات الرسائل، يتيح فتح لوحة الملصقات واختيار الملصق المناسب للتفاعل، بما يمنح المستخدمين حرية أكبر في التعبير عن ردود أفعالهم بطريقة تتجاوز الرموز التعبيرية المعتادة.

واتساب يختبر التفاعل بالملصقات على أندرويد

كيف تستخدم الملصقات للتفاعل مع الرسائل؟

يمكن للمستخدم الاستفادة من الميزة من خلال الضغط على أي رسالة لفتح قائمة الخيارات الخاصة بها، حيث تظهر أيقونة جديدة بجوار شريط التفاعلات التقليدي.

وبالضغط على هذه الأيقونة، تفتح لوحة الملصقات بالكامل، لتصفح المجموعات المحفوظة واختيار الملصق المطلوب، سواء كان ثابتا أو متحركا.

وبمجرد تحديد الملصق، يضيفه واتساب تلقائيا كتفاعل على الرسالة، ليظهر أسفل فقاعة المحادثة ويكون مرئيا لجميع المشاركين في الدردشة أو المجموعة.

20 ملصقا للرسالة الواحدة.. والميزة تتجاوز قيود الإيموجي

تختلف آلية التفاعل بالملصقات عن الرموز التعبيرية التقليدية، إذ يسمح واتساب حاليا بإضافة رمز تعبيري واحد فقط لكل مستخدم على الرسالة، وعند اختيار رمز آخر يحل محل التفاعل السابق.

أما الملصقات، فتمنح المستخدمين مرونة أكبر، إذ يمكن إضافة عدة ملصقات إلى الرسالة نفسها، حتى مع إمكانية تكرار الملصق ذاته أكثر من مرة.

ومع ذلك، وضعت واتساب حدا أقصى يبلغ 20 ملصقا لكل رسالة، وعند الوصول إلى هذا العدد لن يكون بالإمكان إضافة تفاعلات جديدة باستخدام الملصقات، مع ظهور إشعار يوضح للمستخدم بلوغ الحد المسموح.

كما يمكن فتح صفحة مخصصة لعرض معلومات التفاعلات، للاطلاع على جميع الملصقات المستخدمة ومعرفة الأشخاص الذين أضافوها، فضلا عن إمكانية إزالة أي تفاعل في أي وقت.

الملصقات ستظهر حول الرسائل داخل المحادثات

تعتمد واتساب طريقة عرض مرئية للملصقات أسفل الرسائل، إذ تظهر في صف صغير عندما يكون عدد التفاعلات محدودا، بينما تتوزع حول فقاعة الرسالة من الجوانب والأعلى كلما زاد عدد الملصقات.

وعند الوصول إلى الحد الأقصى البالغ 20 ملصقا، ستشغل الملصقات مساحة أكبر حول الرسالة، ما يجعل التفاعلات أكثر وضوحا ويمنح المحادثات مظهرا مختلفا.



طرح تدريجي قبل الإطلاق العام

تتوفر الميزة حاليا لبعض مستخدمي النسخة التجريبية من واتساب على أندرويد، ممن قاموا بتثبيت أحدث إصدار عبر متجر جوجل بلاي.

وتواصل الشركة توسيع نطاق الإتاحة تدريجيا، لذلك قد لا تظهر الميزة لجميع المختبرين في الوقت نفسه، ومن المتوقع وصولها إلى مزيد من الحسابات خلال الأسابيع المقبلة، دون تحديد موعد رسمي حتى الآن لإطلاقها لجميع المستخدمين.