تقدم الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، بخالص التهنئة إلى الدكتور عبد الفتاح عبد الحميد أبو زهرة، عضو لجنة مراجعة المصحف الشريف بمجمع البحوث الإسلامية، بمناسبة فوزه بالمركز الأول في مسابقة «أول الأوائل» في نسختها الثالثة لعام 2026، التي تنظمها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر، ضمن مسابقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للقرآن الكريم.

وأكد الأمين العام أن هذا الفوز المشرف يمثل إنجازًا علميًّا وقرآنيًّا يعكس تميُّز أبناء الأزهر الشريف، وقدرتهم على المنافسة في كبرى المحافل القرآنية الدولية.

التفوق في المسابقة الدولية للقرآن

وأشار إلى أن التفوق في هذه المسابقة، التي تقتصر المشاركة فيها على الحاصلين على المركز الأول في مسابقات قرآنية دولية معترف بها، يؤكد ما يتمتع به الفائز من تمكن علمي وإتقان في علوم القرآن الكريم والقراءات.

وأضاف أن هذا الإنجاز يأتي تتويجًا لمسيرة علمية متميزة للشيخ عبد الفتاح أبو زهرة، الذي تخرج في كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، وكان الأول على دفعته، ثم حصل على درجة الماجستير بتقدير ممتاز، ويواصل حاليًّا مسيرته البحثية بمرحلة الدكتوراه، فضلًا عن دوره في خدمة كتاب الله تعالى من خلال عضويته بلجنة مراجعة المصحف الشريف بمجمع البحوث الإسلامية.

وأشار الأمين العام إلى أن تكرار فوز أبناء الكلية بهذا اللقب الدولي، بعد حصول الشيخ محمد سعد عبد الجليل على المركز الأول في النسخة الثانية عام 2023، يعكس تميز خريجي كلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر، وما يتلقونه من تأصيل علمي متخصص يؤهلهم للتميز في مجالات القراءات وعلوم القرآن الكريم، سائلًا المولى عزَّ وجلّ أن يظل علماء الأزهر نموذجًا مشرفًا يجمع بين التميز العلمي وخدمة كتاب الله تعالى.