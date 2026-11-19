بحث وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث ورئيس الإكوادو دانيال نوبوا، اليوم /الخميس/، تعزيز أمن الحدود بين البلدين مشددين على التزلمهما المشترك لمواجهة التهديدات التي يشكلها الإرهابيون المتورطون في تجارة المخدرات.

وكتب هيجسيث، في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن الإكوادور، بصفتها عضوًا مؤسسًا في "تحالف الأمريكتين لمكافحة الكارتلات"، قادت الجهود الرامية إلى التصدي للمنظمات والشبكات الإرهابية المتورطة في تجارة المخدرات على طول ساحل المحيط الهادئ الشرقي وعلى حدوده.

وقد وصل وزير الدفاع الأمريكي إلى العاصمة الإكوادورية كيتو، اليوم، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري ومكافحة شبكات تهريب المخدرات. وتأتي هذه الزيارة ضمن جولة إقليمية سريعة في أمريكا اللاتينية تشمل كلاً من فنزويلا وكولومبيا والإكوادور وهندوراس.