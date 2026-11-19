بحثت وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين شاهين، اليوم الخميس، مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، تطورات الأوضاع في فلسطين، والجهود المبذولة لوقف المأساة الإنسانية في قطاع غزة، واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية.

جاء ذلك خلال لقائهما على هامش مشاركة وزير الخارجية الفلسطينية في أعمال منتدى "الحوار المتوسطي" بمدينة نابولي الإيطالية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأكد تاياني موقف بلاده الرافض لاستمرار المأساة الإنسانية في قطاع غزة، وهو ما تجسد في البيان المشترك الصادر بالتنسيق مع كندا وأستراليا وبريطانيا، وأطلع الوزيرة الفلسطينية على تقديم دعم إضافي للمساهمة في جهود الإغاثة الإنسانية، معربا عن رفض إيطاليا لهجمات المستوطنين واستعدادها للعمل من أجل وقفها، كما أشار إلى الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار المالي للحكومة الفلسطينية.

من جهتها، أطلعت شاهين نظيرها الإيطالي على المستجدات المتسارعة في فلسطين، مؤكدة تدهور الأوضاع في قطاع غزة، وتعميق وجود الاحتلال فيه، وترك نحو مليوني فلسطيني في الخيام يعانون التشرد في ثلث مساحة القطاع، إلى جانب تصاعد هجمات المستوطنين في الضفة الغربية، التي تستهدف القرى والمدن الفلسطينية، وتشمل الاعتداء على الفلسطينيين واقتلاع الأشجار وتدمير المنازل والممتلكات.

وشددت على ضرورة أن تقترن البيانات والمواقف الدولية بإجراءات عملية ملموسة على أرض الواقع، مشيرة إلى استمرار إغلاق المعابر أمام المساعدات الإنسانية، وتفاقم معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، خاصة في ظل الظروف القاسية التي يعيشونها داخل خيام تغرق بمياه الأمطار، مؤكدة أن الوقت حان لممارسة الضغط على دولة الاحتلال للالتزام بقواعد القانون الدولي.

وأكدت شاهين أن القضية الفلسطينية ليست مجرد أزمة إنسانية تتطلب مزيدا من المساعدات، بل تستدعي مسارا سياسيا واضحا يحقق العدالة ويكفل حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، باعتباره حقا أصيلا ومكرسا في القانون الدولي ولا يخضع لأي شروط، مشددة على أن اعتراف إيطاليا بدولة فلسطين يشكل خطوة مهمة في هذا الاتجاه.

وفيما يتعلق بأوضاع العائلات الفلسطينية التي قدمت إلى إيطاليا لتلقي العلاج، أكدت شاهين ضرورة معالجة المشكلات الجذرية التي تواجهها في مختلف المدن الإيطالية، والحفاظ على حقوق أفرادها وصون كرامتهم إلى حين عودتهم إلى وطنهم.

واتفق الجانبان على مواصلة التواصل والتنسيق والعمل المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.