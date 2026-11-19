عرقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم /الخميس/، مشروع قانون يُلزم الرئيس دونالد ترامب بإنهاء الحرب مع إيران أو الحصول على موافقة الكونجرس على استمرارها، وذلك بعد أسابيع من خسارة الحزب الجمهوري أغلبيته في انتخابات التجديد النصفي التي تأثرت بشدة بردود فعل الناخبين تجاه هذا النزاع.

وهذا القرار، الذي أقره مجلس النواب في سبتمبر الماضي بأكبر هامش تأييد من الحزبين حتى الآن، قد تم رُفضه في مجلس الشيوخ اليوم الخميس بتصويت 51 مقابل 48.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن هذه المرة الأولى التي يصوّت فيها أي من المجلسين على الحرب منذ انتخابات التجديد النصفي، على الرغم من أن هذا التصويت يعد الحادي والعشرين من نوعه منذ بدء الحرب مع إيران في فبراير الماضي، حيث ضغط الديمقراطيون مرارًا وتكرارًا على الحزب الجمهوري للبت في الأمر.

وأشار التصويت إلى أنه على الرغم من اعتراف العديد من الجمهوريين البارزين بأن النفور الشعبي من الحرب قد كلفهم أغلبيتهم في الكونجرس، إلا أن رسالة الناخبين لم تُغير موقف الحزب الجمهوري منها.

وانضم ثلاثة أعضاء جمهوريين - السيناتور سوزان كولينز من ولاية مين، والسيناتور راند بول من ولاية كنتاكي، والسيناتور ليزا موركوفسكي من ولاية ألاسكا - إلى الديمقراطيين في دعم إنهاء الحرب. وكان السيناتور جون فيترمان من ولاية بنسلفانيا الديمقراطي الوحيد الذي عارض هذا الإجراء.

وقد أيّد السيناتور توم تيليس، الجمهوري من ولاية نورث كارولاينا، موقف الديمقراطيين في قرارات مماثلة، لكنه صوّت ضد القرار اليوم الخميس.

وكان قادة الحزب الجمهوري قد سارعوا إلى إلقاء اللوم على الحرب وتداعياتها الاقتصادية بالمسؤولية عن الخسائر الانتخابية الفادحة التي مُني بها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي.

أ ب ح/ أ د ه