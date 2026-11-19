استقر سعر الذهب في الإمارات مساء اليوم الخميس 19-11-2026 على مستوى محلات الصاغة الإماراتية.

سعر الإمارات اليوم

وثبت سعر الذهب في محلات الصاغة الإماراتية وذلك على مختلف الأعيرة الذهبية دون تغيير.

آخر تحديث لسعر الذهب في الإمارات

وسجل متوسط سعر الذهب في الإمارات 394 درهما في آخر تحديث له.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 444.25 درهم.

سعر عيار 22

ووصل سعر عيار 22 نحو 411.25 درهم.

سعر عيار 21

وبلغ سعر 21 الأكثر انتشارًا 394.5 درهم.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 338 درهما.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 3154 درهما.

سعر تولة الذهب عيار 24

وصل سعر تولة الذهب عيار 24 نحو 5182 درهما.

سعر تولة الذهب عيار 24

وسجل سعر تولة الذهب عيار 22 نحو 4797 درهما.

سعر أونصة الذهب

سجل سعر أونصة الذهب 13.818 درهم.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وبلغ سعر أونصة الذهب بالدولار 3672 دولارا.