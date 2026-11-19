أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجه الدولة نحو التوسع في استخدام قضبان التسليح المركب المصنوعة من الألياف الزجاجية وألياف البازلت يمثل خطوة مهمة نحو تغيير فلسفة البناء في مصر، والانتقال إلى مشروعات أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التغيرات المناخية والظروف البيئية المختلفة.

وقالت العسيلي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن قيمة هذه التكنولوجيا لا تقتصر على توفير بديل لحديد التسليح التقليدي، وإنما تمتد إلى حماية الاستثمارات العقارية والعمرانية على المدى الطويل، من خلال استخدام مواد تتمتع بمقاومة عالية للصدأ والتآكل، بما يحد من المشكلات التي تواجه المنشآت، خاصة في المناطق الساحلية والمناطق ذات الرطوبة المرتفعة.

حماية الثروة العقارية تبدأ من جودة مواد البناء

وأوضحت عضو مجلس النواب أن الحفاظ على المنشآت والمباني من التدهور والتآكل يمثل أحد أهم محاور التنمية العمرانية المستدامة، مشيرة إلى أن اختيار مواد البناء المناسبة منذ بداية التنفيذ يسهم في تقليل احتياجات الصيانة والإصلاح مستقبلاً، ويحافظ على كفاءة الأصول العقارية والاستثمارات التي تضخها الدولة والقطاع الخاص.

وأضافت أن التوسع المدروس في استخدام قضبان التسليح المركب يمكن أن يمثل إضافة مهمة لمنظومة البناء، خصوصاً في المشروعات التي تتطلب مقاومة أكبر للعوامل البيئية، بما يحقق استفادة اقتصادية وإنشائية ممتدة.

البناء الأخضر ضرورة لمواجهة التغيرات المناخية

وأشارت العسيلي إلى أن العالم يتجه بصورة متزايدة نحو تبني معايير البناء المستدام، وتقليل الأثر البيئي للأنشطة العمرانية، مؤكدة أن مصر لديها فرصة للاستفادة من هذه التحولات من خلال تشجيع الابتكار في صناعة مواد البناء وتطوير بدائل محلية تتوافق مع متطلبات الاستدامة.

ولفتت إلى أن اعتماد عمليات تصنيع هذه المنتجات على الطاقة الكهربائية، إلى جانب خصائصها الإنشائية، يفتح المجال أمام دراسة دورها في دعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر، مع ضرورة تقييم دورة حياة المنتج وأثره البيئي بصورة علمية متكاملة.

خفض التكلفة لا يجب أن يكون على حساب سلامة المواطنين

وشددت عضو مجلس النواب على أن أي تكنولوجيا جديدة في قطاع التشييد والبناء يجب أن تخضع لاختبارات دقيقة ومعايير واضحة تضمن سلامة المنشآت، مؤكدة أهمية الالتزام بالكود المصري للبناء وتحديد الاستخدامات المناسبة لكل نوع من أنواع قضبان التسليح المركب.

وأكدت ضرورة تدريب المهندسين والاستشاريين والعمالة الفنية على طرق استخدام هذه المنتجات، حتى لا يقتصر الأمر على توفير خامات جديدة، وإنما يمتد إلى بناء منظومة متكاملة قادرة على تطبيق التكنولوجيا بصورة صحيحة وآمنة.

استثمار اليوم في تكنولوجيا البناء يوفر أعباء الغد

واختتمت النائبة نجلاء العسيلي تصريحها بالتأكيد على أن تطوير قطاع البناء يجب ألا يقاس فقط بتكلفة الإنشاء وقت التنفيذ، وإنما بما تحققه المنشآت من كفاءة واستدامة على مدار سنوات طويلة، مشيرة إلى أن الاستثمار في مواد البناء الحديثة يمثل استثماراً في سلامة المواطنين وحماية الثروة العقارية وتقليل الأعباء المستقبلية على الدولة والمجتمع.