أكد المهندس أحمد منصور، الرئيس التنفيذي لشركة كريد للتطوير العقاري، أن دمج التكنولوجيا الحديثة في المشروعات السكنية يمثل توجهًا مهمًا لتطوير المجتمعات العمرانية في مصر، خاصة مع التوسع في استخدام السيارات الكهربائية وزيادة الاهتمام بحلول النقل المستدام.

وأوضح أن القطاع العقاري يشهد تحولًا في طبيعة الخدمات المقدمة داخل المجتمعات السكنية، مع تزايد أهمية توفير البنية التحتية اللازمة لشحن السيارات الكهربائية، بما يتواكب مع التطورات العالمية في تكنولوجيا النقل.

وأشار إلى توقيع اتفاقية تعاون مع شركة مان دريم، الوكيل الحصري لعلامة بي واي دي في مصر، لإدخال تقنية الشحن فائق السرعة إلى مشروعات الشركة بشرق القاهرة وغربها.

وتتيح التقنية شحن السيارات الكهربائية المتوافقة معها من 10% إلى 70% خلال 5 دقائق، ومن 10% إلى 97% خلال 9 دقائق، بقدرة شحن تصل إلى 1500 كيلوواط.

وأضاف منصور أن الاتفاقية تستهدف تسهيل استخدام السيارات الكهربائية داخل المجتمعات السكنية، وتعزيز الاستفادة من الحلول التكنولوجية في الخدمات اليومية.

وتشمل الاتفاقية توفير محطات الشحن داخل المشروعات السكنية، إلى جانب توريد 20 سيارة كهربائية لخدمة أحد المشروعات بشرق القاهرة، بما يدعم التكامل بين التطوير العقاري وتكنولوجيا النقل المستدام.