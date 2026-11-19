أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن مراكز خدمات المستثمرين تسهم بشكل كبير في تسهيل الإجراءات وتسريع وتيرة العملية الاستثمارية، من خلال تقديم خدمات متكاملة للمستثمرين تشمل مراحل ما قبل تأسيس المشروع، والتأسيس، واستخراج التراخيص، وما بعد التأسيس.

وأوضح شعيب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج «اليوم» المذاع على قناة DMC، أن خدمات ما قبل تأسيس المشروع تتضمن مساعدة المستثمر في التعرف على أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة داخل الدولة، في ظل إطلاق خريطة للفرص الاستثمارية تشمل قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات.

وأشار إلى أن مراكز خدمات المستثمرين تقدم المعلومات المتعلقة بالقوانين المنظمة لتأسيس الشركات، وتوضح الفروق بين المنشآت الفردية وشركات الأشخاص والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة وشركات الأموال، بما يساعد المستثمر على اختيار الشكل القانوني الأنسب لمشروعه.

وأضاف أن خدمات تأسيس الشركات تشمل توضيح المستندات المطلوبة لإنشاء المنشآت الفردية، وكذلك شركات الأشخاص، سواء شركات التضامن أو التوصية البسيطة، مع تعريف المستثمر بحقوق الشركاء والتزاماتهم، فضلًا عن توضيح متطلبات تأسيس شركات الأموال والحد الأدنى لرأس المال وفقًا للقوانين المنظمة.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن هذه الخدمات توفر للمستثمر الدعم الاستشاري قبل بدء النشاط الفعلي، وتمتد إلى مساعدته في استخراج التراخيص اللازمة لممارسة الأنشطة المختلفة.

وتابع أن خدمات مراكز المستثمرين لا تتوقف عند تأسيس الشركات، بل تشمل مرحلة ما بعد التأسيس، التي قد تشهد تعديلات على رأس المال، سواء بالزيادة أو دخول شركاء ومساهمين جدد، أو تخارج مساهمين حاليين، حيث تقدم المراكز الدعم في إدارة الإجراءات القانونية والمستندية المرتبطة بهذه التعديلات.

وأكد أن تكامل هذه الخدمات يسهم في تيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتوفير الوقت والجهد، وتعزيز بيئة الاستثمار من خلال تقديم الدعم القانوني والإجرائي في مختلف مراحل إقامة المشروع.