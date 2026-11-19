واصلت شركة إنتل الأمريكية تقليص عملياتها واستثماراتها في إسرائيل، مع تراجع عدد العاملين لديها إلى 9300 موظف، مقابل نحو 12000 موظف منذ عام 2024، بالتزامن مع تنفيذ موجة جديدة من تسريح العمالة عالمياً وإغلاق مختبرات متخصصة في أبحاث الذكاء الاصطناعي، في إطار خطة إعادة الهيكلة وخفض التكاليف التي يقودها الرئيس التنفيذي ليب-بو تان، بحسب تقارير نشرتها صحيفة «جلوبس» الإسرائيلية.

وأفادت الصحيفة بأن التخفيضات الجديدة شملت قطاع تكنولوجيا المعلومات بالشركة على مستوى العالم، فيما أعلن عدد من الموظفين- عبر منصات التواصل الاجتماعي- فقدان وظائفهم، دون الكشف عن العدد الإجمالي للمتضررين من هذه الموجة.

وأظهرت البيانات المالية تراجع عدد موظفي إنتل عالمياً بنحو 4000 موظف خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، ليصل إلى 81100 موظف بنهاية سبتمبر، مقابل 85100 موظف في نهاية عام 2025، دون احتساب التخفيضات الأخيرة.

وتأتي هذه الإجراءات؛ امتداداً لخطوات اتخذتها الشركة في إسرائيل خلال سبتمبر الماضي، عندما قررت إغلاق مختبراتها البحثية المتخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي الوكيلي وتحسين عمليات الاستدلال، والاستغناء عن الموظفين الـ13 العاملين بها، وفقاً لما كشفته «جلوبز» في تقرير سابق، مشيرة إلى أن الشركة بررت القرار داخلياً باعتبارات تنظيمية مرتبطة بالموقع الجغرافي للأنشطة البحثية.

وكان المختبر الإسرائيلي يعمل منذ نحو 10 سنوات بقيادة موشيه فاسربلات، وضم باحثين متخصصين في معالجة اللغات الطبيعية ونماذج اللغات الكبيرة، وشارك في أبحاث لتسريع عمليات الاستدلال وخفض تكاليف الحوسبة على معالجات إنتل، كما أبرم تعاوناً مع منصات مفتوحة المصدر، ونشر فريقه أكثر من 50 بحثاً في دوريات أكاديمية عالمية.

وأشارت الصحيفة إلى أن إغلاق المختبر جاء في وقت تتسابق فيه شركات التكنولوجيا العالمية على استقطاب الباحثين والمطورين المتخصصين في الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، بينما اتجهت إنتل إلى تقليص أنشطتها البحثية في إسرائيل، بالتوازي مع تجميد أعمال إنشاء مصانع جديدة هناك، وتوجيه موارد كبيرة نحو التوظيف في الولايات المتحدة والهند وتطوير أحد مصانعها في أيرلندا.

وتندرج هذه التحركات ضمن برنامج شامل لإعادة الهيكلة يستهدف تبسيط الهيكل الإداري وتقليص البيروقراطية، إذ خفضت الشركة عدد نواب رؤساء القطاعات بأكثر من النصف، من نحو 450 إلى 200، كما قلصت المستويات الإدارية من 12 إلى 6. ورغم هذه الإجراءات، أشارت الصحيفة إلى استمرار إنتل في الإعلان عن أكثر من 100 وظيفة شاغرة في إسرائيل.

ولم تكشف الشركة عن العدد النهائي للموظفين المتأثرين بموجة التسريحات الأخيرة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، كما لم توضح حجم التخفيضات الجديدة في إسرائيل، فيما امتنعت عن التعليق على قرار إغلاق مختبرات الذكاء الاصطناعي.