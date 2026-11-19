خرج الدكتور محمود عفيفي، طبيب الفنانة شيرين عبد الوهاب وأخصائي السمنة والنحافة، عن صمته للرد على الانتقادات التي تعرض لها مؤخرًا، بعد تصريحاته بشأن عدم لقائه بالفنانة أو متابعتها منذ أكثر من شهرين ونصف الشهر، مؤكدًا أن حديثه أُسيء فهمه، وأنه لم يتخلَّ عنها كما اعتقد البعض.

ونشر محمود عفيفي توضيحًا عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، قال فيه إن حديثه عن عدم رؤية شيرين خلال الفترة الماضية كان بهدف تفسير التغير الذي ظهر عليها في أحدث فيديو متداول لها، موضحًا أن الانتكاسات قد تحدث خلال رحلة إنقاص الوزن نتيجة ظروف مختلفة، ويمكن للشخص استكمال رحلته مرة أخرى.

وأضاف طبيب شيرين: «وأنا عمري ما أتخلى عنها ولا عمري اتخليت عن أي حالة عندي»، مشيرًا إلى أن هدفه من تصريحاته كان الحد من الانتقادات السلبية والتعليقات الجارحة التي تعرضت لها الفنانة، ودعوة الجمهور إلى عدم إصدار الأحكام أو الشماتة دون معرفة الظروف التي يمر بها الآخرون.

وأكد عفيفي تقديره الكبير لشيرين عبد الوهاب، قائلًا: «وبالنسبالي الفنانة شيرين أيقونة الغناء المصري والصوت العربي، وهفضل أحاول معاها مهما حصل ليا من اتهامات وتجريح، واتقوا الله».

طبيب شيرين عبد الوهاب يكشف تفاصيل حالتها خلال الفترة الماضية

وكان الدكتور محمود عفيفي قد أثار حالة من الجدل بعدما كشف تفاصيل بشأن متابعته الصحية للفنانة شيرين عبد الوهاب، عقب ظهورها المفاجئ في عزاء والدة المايسترو أمير عبد المجيد، موضحًا أنه لم يلتقِ بها منذ أكثر من شهرين ونصف الشهر، ولم يتمكن من التواصل معها خلال تلك الفترة.

وأشار طبيب الفنانة، في مقطع فيديو نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن حالتها النفسية لم تكن في أفضل حالاتها خلال آخر لقاء جمعهما، لافتًا إلى أن الحالة النفسية قد تؤثر على الالتزام بالنظام الغذائي ومسيرة إنقاص الوزن.

وقال عفيفي في الفيديو: «شيرين عبد الوهاب بقالي أكتر من شهرين ونص مشوفتهاش ومتابعتش معاها، ولكن آخر مرة شوفتها حالتها النفسية مش أحسن حاجة»، مضيفًا أن الفنان إنسان يمر بظروف نفسية مختلفة، وأن حالته النفسية قد تنعكس على حالته العامة.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أنه لم يتمكن من الوصول إلى شيرين خلال الشهرين والنصف الماضيين، وهو ما أوضحه لاحقًا في منشوره، نافيًا أن يكون قصده التخلي عنها، ومؤكدًا استمراره في محاولة مساعدتها رغم الانتقادات التي تعرض لها.