يعد الكيوي من الفواكه الغنية بالقيم الغذائية العالية فعلى الرغم من صغر حجمه، إلا أنه مليء بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي توفر فوائد صحية متعددة للجسم.
وفيما يلي أبرز الفوائد الصحية لتناول الكيوي بانتظام ووفقا لما جاء في موقع WebMD:
تعزيز جهاز المناعة بقوة
يحتوي الكيوي على نسبة هائلة من فيتامين C تفوق ما تحويه ثمرة برتقال بنفس الحجم تقريبا.
فيتامين C عنصر أساسي لتحفيز جهاز المناعة، وحماية خلايا الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة، ومقاومة العدوى والأمراض الموسمية كالبرد والإنفلونزا.
تحسين الهضم وصحة الأمعاء
يحتوي الكيوي على كمية وفيرة من الألياف الغذائية التي تدعم حركة الأمعاء وتمنع الإمساك.
يحتوي أيضاً على إنزيم فريد يُسمى "أكتينيدين" ، والذي أثبتت الدراسات دوره الفعال في مساعدة الهضم وتسهيل تكسير البروتينات في المعدة والأمعاء.
دعم صحة القلب وتنظيم ضغط الدم
تحتوي ثمار الكيوي على مواد نشطة تساعد في خفض ضغط الدم المرتفع والحفاظ على صحة الشرايين.
تقليل الدهون الثلاثية
أظهرت بعض الأبحاث أن تناول الكيوي بانتظام يساهم في خفض مستويات الدهون الثلاثية في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بجلطات القلب وأمراض الأوعية الدموية.
تحسين جودة النوم
يُعد الكيوي مصدراً طبيعياً غنياً بمضادات الأكسدة ومادة السيروتونين وهي مادة كيميائية عصبية تنظم دورet النوم والاستيقاظ.
وذكرت الدراسات أن تناول الكيوي قبل النوم بقليل قد يساعد على النوم بشكل أسرع، وتحسين كفاية النوم ومدة الاستغراق فيه.
الحفاظ على صحة العينين
يحتوي الكيوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة مثل اللُّوتين والزياكسانثين
هذه المركبات تتواجد بشكل طبيعي في شبكية العين، وتساعد في حماية العينين من التلف الناتج عن الضوء الضار وتقليل خطر الإصابة بالتدهور البقعي المرتبط بالتقدم في العمر (AMD).
العناية بالبشرة وإنتاج الكولاجين
بفضل محتواه العالي من فيتامين C وفيتامين E، يعمل الكيوي كمضاد قوي لشيخوخة حيث يساهم فيتامين C بشكل مباشر في تصنيع الكولاجين أو البروتين المسؤول عن مرونة البشرة وشبابها، وحمايتها من أضرار أشعة الشمس والتلوث.