يعد الكيوي من الفواكه الغنية بالقيم الغذائية العالية فعلى الرغم من صغر حجمه، إلا أنه مليء بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي توفر فوائد صحية متعددة للجسم.

​وفيما يلي أبرز الفوائد الصحية لتناول الكيوي بانتظام ووفقا لما جاء في موقع WebMD:

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تعزيز جهاز المناعة بقوة

​يحتوي الكيوي على نسبة هائلة من فيتامين C تفوق ما تحويه ثمرة برتقال بنفس الحجم تقريبا.

​فيتامين C عنصر أساسي لتحفيز جهاز المناعة، وحماية خلايا الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة، ومقاومة العدوى والأمراض الموسمية كالبرد والإنفلونزا.

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تحسين الهضم وصحة الأمعاء

​يحتوي الكيوي على كمية وفيرة من الألياف الغذائية التي تدعم حركة الأمعاء وتمنع الإمساك.

​يحتوي أيضاً على إنزيم فريد يُسمى "أكتينيدين" ، والذي أثبتت الدراسات دوره الفعال في مساعدة الهضم وتسهيل تكسير البروتينات في المعدة والأمعاء.

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دعم صحة القلب و​تنظيم ضغط الدم

تحتوي ثمار الكيوي على مواد نشطة تساعد في خفض ضغط الدم المرتفع والحفاظ على صحة الشرايين.

​تقليل الدهون الثلاثية

أظهرت بعض الأبحاث أن تناول الكيوي بانتظام يساهم في خفض مستويات الدهون الثلاثية في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بجلطات القلب وأمراض الأوعية الدموية.

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تحسين جودة النوم

​يُعد الكيوي مصدراً طبيعياً غنياً بمضادات الأكسدة ومادة السيروتونين وهي مادة كيميائية عصبية تنظم دورet النوم والاستيقاظ.

وذكرت ​ الدراسات أن تناول الكيوي قبل النوم بقليل قد يساعد على النوم بشكل أسرع، وتحسين كفاية النوم ومدة الاستغراق فيه.

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الحفاظ على صحة العينين

​يحتوي الكيوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة مثل اللُّوتين والزياكسانثين

​هذه المركبات تتواجد بشكل طبيعي في شبكية العين، وتساعد في حماية العينين من التلف الناتج عن الضوء الضار وتقليل خطر الإصابة بالتدهور البقعي المرتبط بالتقدم في العمر (AMD).

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العناية بالبشرة وإنتاج الكولاجين

​بفضل محتواه العالي من فيتامين C وفيتامين E، يعمل الكيوي كمضاد قوي لشيخوخة حيث يساهم فيتامين C بشكل مباشر في تصنيع الكولاجين أو البروتين المسؤول عن مرونة البشرة وشبابها، وحمايتها من أضرار أشعة الشمس والتلوث.