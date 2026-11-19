بحثت أذربيجان وبولندا /اليوم الخميس/ سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال التعليم والتدريب العسكري.

وجاء ذلك خلال اجتماع وفد عسكري بولندي برئاسة الجنرال فالدمار جولينبيوفسكي مدير إدارة التعليم العسكري بوزارة الدفاع البولندية برئيس جامعة الدفاع الوطني التابعة لوزارة الدفاع الأذرية الجنرال جونداوز عبدولوف.

وذكرت وزارة الدفاع الأذرية- في بيان:- أن المباحثات بين الجانبين تناولت الإصلاحات التي يشهدها نظام التعليم العسكري في أذربيجان، وتطوير العملية التعليمية، وفرص التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وأطلع عبدولوف الجانب البولندي على الإمكانات التعليمية والتدريبية وجهود إعداد الكوادر العسكرية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، وتبادل الخبرات والممارسات المتقدمة في تأهيل وتدريب الكوادر العسكرية.