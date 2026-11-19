عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى واشنطن بعد قمة ثلاثية غير مسبوقة جمعته بالرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة أبيك في شنتشن، دون أن تسفر عن أي اختراق ملموس.

وبمجرد انتهاء الاجتماع، الذي استمر أكثر من ساعة، حوّل ترامب اهتمامه إلى الداخل الأمريكي، عبر منشورات على منصته "تروث سوشيال"، دعا فيها المشرعين الجمهوريين إلى إقرار قانون زراعي جديد قبل موسم زراعة 2027، مشيداً بدعمه للمزارعين ومربي الماشية، كما هنأ فريق الكرة الطائرة النسائي بجامعة أندرسون في كارولينا الجنوبية بعد فوزه ببطولة حديثة.

اجتماع بلا اختراق أو اتفاق ملموس

وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية، انتهى قادة القوى النووية الثلاث الكبرى في العالم، والذين لقراراتهم عواقب بعيدة المدى على الأمن العالمي، لكن الاجتماع انتهى دون إعلان عن أي اختراق أو اتفاق ملموس بشأن القضايا الرئيسية التي نوقشت.

5 نقاط تلخص الاجتماع الثلاثي

فيما يلي خمس نقاط رئيسية تم استخلاصها من الاجتماع:

افتتح ترامب المحادثات بمخاطبة شي وبوتين قائلاً: "إننا نصنع التاريخ حقاً"، واصفاً الدول الثلاث بأنها "في وضع فريد" لبحث خفض الترسانات النووية وتقليل خطر استخدامها.

وجاء اللقاء في ظل توترات حادة بين الدول الثلاث، بسبب الحرب في أوكرانيا والنزاعات التجارية والجدل حول شركة إنفيديا، ليكون أول قمة ثلاثية من نوعها تجمع قادة القوى النووية الكبرى.

النووي في صدارة الأجندة.. بلا اتفاق جديد

ناقش القادة مستقبل الحد من التسلح النووي، بعد انتهاء اتفاقية "ستارت الجديدة" في فبراير الماضي، التي كانت تحدد سقف الرؤوس الحربية الاستراتيجية المنشورة لكل من واشنطن وموسكو عند 1550 رأساً.

وكان بوتين اقترح في سبتمبر الماضي تمديد الالتزام بتلك الحدود طوعاً لعام آخر، لكن ترامب رفض المقترح ودعا إلى اتفاق جديد يشمل الصين.

ودعا شي خلال الاجتماع إلى بذل كل جهد لمنع الحرب النووية، وإلى "حظر الأسلحة النووية بشكل كامل وتدميرها بشكل شامل"، دون الإعلان عن أي اتفاقية جديدة.

أوكرانيا حاضرة.. وكييف غائبة عن البيان

أكد بوتين أن لدى بلاده وكل من أمريكا والصين "مصالح مشتركة عديدة" في حل النزاعات، وذكر الحرب في أوكرانيا صراحة، متحدثاً عن مسؤولية مشتركة عن السلام والأمن الدوليين.

لكن الاجتماع لم يقدم أي مؤشر على تقدم نحو إنهاء الحرب، التي دخلت عامها الخامس، ولم يرد ذكر كييف في "إعلان السلام" المشترك الذي صدر لاحقاً.

ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه ترامب نفسه حرباً اختيارية مع إيران وصفها مراقبون بأنها محفوفة بالمخاطر ومكلفة، دون أفق واضح للنهاية.

ترامب يهاجم الجنائية الدولية.. وبوتين مطلوب لديها

وصف ترامب المحكمة الجنائية الدولية بأنها "خارجة عن السيطرة"، منتقداً ما اعتبره تجاوزاً في اختصاصها.

وتكتسب تصريحاته أهمية خاصة، إذ أصدرت المحكمة في مارس 2023 مذكرة توقيف بحق بوتين، بتهمة الترحيل غير القانوني لأطفال أوكرانيين من الأراضي المحتلة إلى روسيا.

يذكر أن الولايات المتحدة والصين ليستا من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي، وبالتالي غير ملزمتين باعتقال المطلوبين للمحكمة.

"إعلان السلام" يستهدف الأمم المتحدة والجنائية الدولية

دعا البيان المشترك، الذي نقلته وسائل إعلام صينية وروسية رسمية، إلى إصلاح الأمم المتحدة "حتى تتمكن من الاستجابة بشكل أكثر فعالية للتحديات العالمية"، وإلى "تعزيز إمدادات الوقود والانخراط في حوار للحد من المخاطر النووية".

كما انتقد البيان المحكمة الجنائية الدولية والهيئات المماثلة، مطالباً إياها بألا "تسيء استخدام اختصاصها"، ومشدداً على موافقة الدولة واحترام حصانة المسؤولين، في إشارة ضمنية إلى الطعن في الأساس القانوني لمذكرة توقيف بوتين.

وتعد واشنطن وبكين عضوين دائمين في مجلس الأمن، وسبق لهما مع موسكو الدعوة إلى تمثيل أكبر لدول آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، بينما تعارض روسيا علناً حصول ألمانيا واليابان على عضوية دائمة، معتبرة أن الغرب ممثل تمثيلاً زائداً في المجلس.

بوتين يتوعد بالتصعيد بعد قصف جسر كيرتش

عقب الاجتماع، هدد بوتين بالتصعيد في أوكرانيا، على خلفية هجمات استهدفت جسر كيرتش الذي يربط البر الرئيسي الروسي بشبه جزيرة القرم المحتلة.

وقال مسؤول روسي إن أوكرانيا قصفت الجسر للمرة الثالثة خلال أسبوع، بينما قال مصدر في القوات المسلحة الأوكرانية إن الهجمات تهدف إلى إحراج بوتين دولياً.

وأعلن بوتين أنه لن ينظر بعد الآن في وقف مؤقت للضربات في البحر الأسود أو على البنية التحتية للطاقة، قائلاً: "سنرد على هذه الضربات. وأريد أن يعلم الجميع هذا: أعتقد أن ردنا سيكون أكثر إيلاماً بكثير مما فعله نظام كييف بالجسر".