كشفت شركة فورد عن مجموعة من طرازاتها التي تحتفظ بها، والتي يصل عددها إلى 100 سيارة نادرة، وتحتوي تلك المجموعة نماذج تجريبية تقف بداخل منشأة سرية قرب ديترويت، وتضم سيارات لم يرها الجمهور من قبل.

سيارات لم يرها الجمهور من شركة فورد

سيارات لم يرها الجمهور من شركة فورد

سيارات لم يرها الجمهور من شركة فورد

كشفت مجموعة فورد عن أسرار هندسية وتصميمية ظلت بعيدة عن الأنظار لعقود، وتقع المنشأة داخل مركز توزيع سابق لشركة أمازون، بين مدينتي آن آربر وديترويت في ولاية ميشيجان الأمريكية.

سيارات لم يرها الجمهور من شركة فورد

وتضم المجموعة أكثر من 100 سيارة تتجاوز قيمتها التاريخية مجرد استعراض أشهر طرازات الإنتاج لدى الشركة، وجمعت فورد نماذج اختبارية وسيارات اختبارية ومفاهيم تصميمية، إلى جانب مقتنيات تاريخية ولافتات وألعاب أركيد.

متى يبدأ هذا المشروع من قبل فورد؟

سيارات لم يرها الجمهور من شركة فورد

خصصت مساحة للسيارات النادرة التي احتفظ بها مهندسو الشركة بعيداً عن عمليات الإتلاف المعتادة، وبدأ المشروع قبل ثلاث سنوات، بعدما شاهد الرئيس التنفيذي جيم فارلي مجموعة السيارات التاريخية التي تحتفظ بها فورد في بريطانيا.

سيارات لم يرها الجمهور من شركة فورد

وقاد تيد رايان، المسئول عن الأرشيف والتراث، عملية جمع السيارات بالتعاون مع مدير التصميم جوردون بلاتو ومسئول تراث فورد ريسينج نيك تيرزيز، ومنذ ذلك الحين والفريق يبحث داخل المستودعات والاستوديوهات ومواقف السيارات القديمة لاستعادة نماذج كادت تختفي نهائياً.

سيارات لم يرها الجمهور من شركة فورد

محركات السيارات داخل مستودع فورد

سيارات لم يرها الجمهور من شركة فورد

من أبرز السيارات داخل المجموعة نموذج اختبار موستانج نيو إيدج بمحرك 10 سلندر، وهو مشروع هندسي مثير ارتبط بتطوير موستانج كوبرا R وبرنامج فورد GT موديل 2005.

سيارات لم يرها الجمهور من شركة فورد

بدأ المهندسون العمل بمحرك 8 سلندر سعة 4600 سي سي، ثم استبدلوه بمحرك 8 سلندر سعة 5400 سي سي، وبعد ذلك اختبرت فورد محرك 10 سلندر بتنفس طبيعي ضمن دراستها للخيارات الميكانيكية المحتملة لسيارة GT.

سيارات لم يرها الجمهور من شركة فورد

اختارت فورد لاحقاً محرك 8 سلندر بشاحن سوبرتشارجر لسيارتها الخارقة، وكان يفترض أن ينتهي مصير نموذج الاختبار بالتدمير، ولكن أحد المهندسين احتفظ بالسيارة داخل مستودع بعيد عن الأنظار، قبل انتقالها بين أقسام الشركة.

سيارات لم يرها الجمهور من شركة فورد

وما زالت فورد تستفيد منها حتى اليوم، بعدما حدثت وحدة التحكم الإلكترونية والأسلاك الكهربائية، وكان يحتاج النموذج سابقاً إلى وحدتي تحكم PCM لتشغيل محرك 10 سلندر.

سيارات لم يرها الجمهور من شركة فورد

وتضم المجموعة أيضاً Ranger Lightning Bolt البيك أب موديل 2001 بمحرك 8 سلندر سعة 5400 سي سي، وبها شاحن سوبرتشارجر، وتستعرض فورد سيارات تاريخية أخرى، منها بيك أب فورد يعود لعام 1934 ويملكه جاي لينو، ومفهوم Cougar II، وأربع سيارات شرطة زرقاء تعود إلى عام 1957.

سيارات لم يرها الجمهور من شركة فورد

رؤية فورد القديمة للمستقبل

سيارات لم يرها الجمهور من شركة فورد

يحظى قسم التصميم باهتمام خاص داخل المنشأة، ويعرض نماذج لم تظهر سابقاً أمام الجمهور، ومن أبرزها دراسة تصميم مبكرة لعودة فورد برونكو كسيارة دفع رباعي مخصصة للطرق الوعرة، ويكشف النموذج عن مرحلة إقناع الإدارة بإحياء الاسم الشهير، رغم افتقاره إلى مقصورة داخلية مكتملة.

سيارات لم يرها الجمهور من شركة فورد

ومن ضمن السيارات نموزج تجريبي مبكر لفورد فوكس، صممه المهندسون لدراسة المساحة الداخلية والانسيابية الهوائية، وتعرض فورد مفهوم UXC الغامض، الذي يشبه نسخة بأربعة أبواب من ميركوري كوجار القديمة.

وتكتمل المجموعة بمفاهيم أخرى، بينها Ford SYNus لعام 2005 وFord Reflex لعام 2006.