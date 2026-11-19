تواصل أسواق اليوم الواحد توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، من خلال التوسع في إقامة المنافذ بمختلف الأحياء والمناطق، بما يسهم في زيادة المعروض من المنتجات وتوفير بدائل متنوعة بأسعار مناسبة، وتخفيف الأعباء عن الأسر.

وتضم قائمة السلع المعروضة الأرز والمكرونة والشاي، إلى جانب عدد من المنتجات الغذائية، مع إتاحة منافذ البيع في 46 موقعًا موزعة على 20 حيًا ومنطقة بمحافظة الجيزة.

أسعار السلع المخفضة في أسواق اليوم الواحد

تشمل قائمة الأسعار المعلنة عددًا من السلع الغذائية، حيث سجل سعر باكو شاي كنزي وزن 40 جرامًا 5 جنيهات، وسجل سعر عبوة الشاي وزن 100 جرام 12 جنيهًا، بينما بلغ سعر عبوة الشاي وزن 250 جرامًا 28 جنيهًا.

وبالنسبة للأرز، بلغ سعر كيلو أرز ريزو 28 جنيهًا، وسجل سعر عبوة الأرز وزن 5 كيلوجرامات 125 جنيهًا، فيما بلغ سعر كيلو المكرونة 25 جنيهًا.

وتتضمن قائمة المنتجات المعروضة أيضًا أرز بيتيتي بأوزان 1 و5 كيلوجرامات، ومكرونة بأوزان 400 جرام و10 كيلوجرامات.

عناوين وأماكن أسواق اليوم الواحد في محافظة الجيزة

تنتشر منافذ أسواق اليوم الواحد في 20 حيًا ومنطقة بمحافظة الجيزة، بإجمالي 46 منفذًا، وجاءت عناوينها كالتالي:

أولًا: 6 أكتوبر – 5 منافذ

الحصري بالحي الثاني، وأكتوبر الحي المتميز، ومول الفتح، وميدان ليلة القدر، ووادي الملوك.

ثانيًا: الشيخ زايد – منفذ واحد

هايبر وان.

ثالثًا: المنيب – 3 منافذ

صفط اللبن ناصية شارع التحرير، وبجوار راية وأمام كوستا، وبين السرايات شارع الشيخ نصار.

رابعًا: إمبابة – منفذان

شارع الوحدة، وشارع طلعت حرب.

خامسًا: الهرم – 9 منافذ

اللبيني هرم، وشارع العروبة، وفيصل مشعل، وحدائق الأهرام فرع أورنج إكسبريس، وكعابيش بجوار قطونيل، وشارع زغلول، واللبيني فيصل منشأة البكاري، والهرم محطة التعاون، وفيصل محطة التعاون.

سادسًا: الوراق – منفذان

بجوار معهد البحوث، والوراق ترعة السواحل.

سابعًا: الطالبية – منفذان

ترسا، وشارع العمدة.

ثامنًا: جنوب الجيزة – منفذان

شارع المحطة، والمنيب شارع المدرسة.

تاسعًا: بولاق الدكرور – 3 منافذ

شارع ناهيا، وبولاق الدكرور زنين، وكفر طهرمس شارع الملكة.

عاشرًا: العمرانية الغربية – منفذ واحد

شارع خاتم المرسلين.

حادي عشر: العجوزة – 4 منافذ

جامعة الدول بجوار فرغلي، وميدان لبنان، وناصية شارع السودان مع أحمد عرابي، وميدان سفنكس.

ثاني عشر: الحوامدية – منفذ واحد

شارع سعد زغلول.

ثالث عشر: البدرشين – منفذ واحد

ناصية شارع البدرشين.

رابع عشر: منشأة القناطر – منفذان

قرية وردان، وقرية المناشي.

خامس عشر: أبو النمرس – منفذان

منيل شيحة، وشبرامنت طريق المريوطية.

سادس عشر: كرداسة – منفذ واحد

أعلى ماركت كازيون.

سابع عشر: أطفيح – منفذ واحد

شارع عمر بن الخطاب.

ثامن عشر: أوسيم – منفذان

شارع الخليفة المأمون، والجوهرة بشيل أوسيم.

تاسع عشر: العياط – منفذ واحد

بجوار فودافون وWE وأورنج.

عشرون: الصف – منفذ واحد

شارع الجمهورية.

46 منفذًا لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة

ويعكس انتشار أسواق اليوم الواحد في أحياء ومراكز محافظة الجيزة التوسع في إتاحة السلع الغذائية الأساسية، وتيسير وصول المواطنين إلى المنتجات بأسعار مناسبة، من خلال توفير منافذ متعددة في المناطق ذات الكثافة السكانية المختلفة.

وتوفر الأسواق بدائل متنوعة من السلع الأساسية، وفي مقدمتها الأرز والمكرونة والشاي، بما يدعم جهود زيادة المعروض وتخفيف الأعباء عن المواطنين.