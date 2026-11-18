استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، داخل البنوك المصرية ومكاتب الصرافة، وسط تقارب ملحوظ في أسعار الشراء والبيع المعلنة لدى عدد من البنوك، وسجل سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 53.77 جنيه للشراء و53.87 جنيه للبيع، وفق آخر تحديثات أسعار الصرف الواردة.

ويتابع المواطنون والمستثمرون والمستوردون تطورات سعر الدولار اليوم في مصر، للتعرف على أحدث مستويات العملة الأمريكية أمام الجنيه، خاصة مع اختلاف أسعار الشراء والبيع من بنك إلى آخر، وإمكانية حدوث تغييرات خلال ساعات العمل المصرفي.

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سعر الدولار اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026 في البنوك المصرية

تباينت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري بفروق محدودة بين البنوك العاملة في السوق المصرفية، وفق الأسعار المعلنة خلال تعاملات اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، وجاءت أسعار الشراء والبيع في عدد من البنوك على النحو الآتي.

كم سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم؟

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، نحو 53.75 جنيه للشراء و53.89 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث للسعر الوارد.

ويعكس السعر المعلن في البنك المركزي أحد المؤشرات التي يتابعها المتعاملون في سوق الصرف، إلى جانب الأسعار المعروضة في البنوك التجارية، والتي قد تختلف وفقًا لسياسات التسعير والتحديثات المصرفية.

ما سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم؟

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، نحو 53.77 جنيه للشراء و53.87 جنيه للبيع.

ويأتي سعر الدولار في البنك الأهلي ضمن مستويات الأسعار المسجلة في عدد من البنوك المصرية، مع تقارب سعري الشراء والبيع مقارنة بالمؤسسات المصرفية الأخرى الواردة في التحديث.

سعر الدولار في بنك مصر الأربعاء 18 نوفمبر 2026

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصر، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، نحو 53.77 جنيه للشراء و53.87 جنيه للبيع.

ويتابع عملاء بنك مصر تحديثات سعر العملة الأمريكية بصورة مستمرة، لمعرفة قيمة الدولار عند تنفيذ معاملات البيع والشراء، خاصة أن الأسعار المعلنة قابلة للتغيير خلال ساعات العمل المصرفي.

كم بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم؟

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية إلى 53.78 جنيه للشراء و53.88 جنيه للبيع، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026.

ويأتي سعر الدولار في بنك الإسكندرية بفارق محدود عن الأسعار المسجلة في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سواء على مستوى الشراء أو البيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي اليوم

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي نحو 53.77 جنيه للشراء و53.87 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث للأسعار الواردة خلال تعاملات الأربعاء 18 نوفمبر 2026.

ويعد سعر الدولار في البنك التجاري الدولي من الأسعار التي تحظى بمتابعة المتعاملين الراغبين في معرفة مستويات العملة الأمريكية داخل البنوك المصرية.

سعر الدولار في بنك قناة السويس الأربعاء 18 نوفمبر

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس نحو 53.75 جنيه للشراء و53.85 جنيه للبيع، خلال تعاملات اليوم الأربعاء.

وتوضح الأسعار المعلنة وجود اختلافات محدودة بين أسعار الدولار في بنك قناة السويس وعدد من البنوك الأخرى، وهو ما يجعل مراجعة السعر المعلن قبل تنفيذ المعاملات أمرًا مهمًا للعملاء.

كم سجل سعر الدولار في المصرف المتحد اليوم؟

وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد إلى 53.79 جنيه للشراء و53.89 جنيه للبيع، خلال تعاملات الأربعاء 18 نوفمبر 2026.

وبذلك سجل المصرف المتحد أعلى سعر شراء بين البنوك الواردة في التقرير، عند 53.79 جنيه، كما بلغ سعر البيع 53.89 جنيه.

لماذا تختلف أسعار الدولار من بنك إلى آخر؟

تختلف أسعار الدولار أمام الجنيه المصري من بنك إلى آخر نتيجة اختلاف الأسعار المعلنة لدى المؤسسات المصرفية، كما يمكن أن تتغير هذه الأسعار خلال ساعات العمل المصرفي، وفق التحديثات التي تجريها البنوك على أسعار العملات الأجنبية.

ولهذا السبب، يُنصح العملاء بمتابعة آخر تحديث لسعر الدولار لدى البنك الذي يتعاملون معه، قبل إجراء أي عملية لبيع العملة الأمريكية أو شرائها، إذ قد تختلف القيمة النهائية للعملية بحسب سعر الشراء أو البيع المعلن وقت التنفيذ.

ما العوامل المؤثرة على سعر الدولار أمام الجنيه المصري؟

تتأثر حركة سعر الدولار في مصر بمجموعة من العوامل الاقتصادية المرتبطة بحجم المعروض من النقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي، ومستويات الطلب على العملة الأمريكية لتلبية احتياجات الاستيراد وسداد الالتزامات الخارجية، فضلًا عن تطورات موارد الدولة من العملات الأجنبية.

وتأتي تحويلات المصريين العاملين بالخارج ضمن أهم مصادر تدفقات النقد الأجنبي، إلى جانب إيرادات السياحة وحركة الملاحة بقناة السويس، والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، إذ تؤثر هذه الموارد في توازن سوق الصرف وقدرة البنوك على تلبية الطلب على الدولار.

وتحظى هذه المؤشرات بمتابعة مستمرة من المتعاملين في سوق الصرف، نظرًا لارتباطها بحجم التدفقات الدولارية المتاحة داخل القطاع المصرفي، ومدى قدرة البنوك على تلبية احتياجات العملاء من العملة الأجنبية.

كيف تتابع آخر تحديث لسعر الدولار في مصر؟

يمكن متابعة سعر الدولار اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026 من خلال الأسعار المعلنة عبر المواقع الرسمية للبنوك، مع ضرورة التفرقة بين سعر الشراء وسعر البيع، لأن كل سعر يعبر عن اتجاه مختلف للعملية المصرفية.

وتظل الأسعار الواردة قابلة للتغيير خلال ساعات العمل المصرفي، كما تختلف من بنك إلى آخر، ولذلك ينبغي مراجعة السعر المعلن مباشرة قبل تنفيذ أي معاملة تتعلق بشراء الدولار أو بيعه.