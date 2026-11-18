أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بتعيين ثلاثة أعضاء جدد بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وهم: الدكتور سيف رجب محمد قزامل، والدكتور عبد الفتاح عبد الغني محمد إبراهيم الهواري، والدكتور محمد إبراهيم محمد الحفناوي.

نص القرار:

يُعين عضوًا بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف كل من : الأستاذ الدكتور سيف رجب محمد قزامل . الأستاذ الدكتور عبد الفتاح عبد الغني محمد إبراهيم الهواري . الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم محمد الحفناوي .



قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 488 لسنة ٢٠٢٦ رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٠ لسنة ١٩٧٥ باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن تشكيل هيئة كبار العلماء ؛ وعلى قرارات رئيس الجمهورية أرقام ٤٧٤ لسنة ٢٠١٥ ، ٢٥٨ لسنة ٢٠١٧ ، ١٠٨ لسنة ٢٠٢٠ ، ٢٨٦ لسنة ٢٠٢١ ؛ وعلى لائحة هيئة كبار العلماء الصادرة بقرار شيخ الأزهر رقم ١٠ﻫ لسنة ٢٠١٤ ؛ وبناءً على ما عرضه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف ؛

قــــــرر :

(المادة الأولى) يُعين عضوًا بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف كل من : الأستاذ الدكتور سيف رجب محمد قزامل . الأستاذ الدكتور عبد الفتاح عبد الغني محمد إبراهيم الهواري . الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم محمد الحفناوي . ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . صدر برئاسة الجمهورية في ٥ جمادى الآخرة سنة ١٤٤٨ﻫ (الموافق ١٥ نوفمبر سنة ٢٠٢٦م) .