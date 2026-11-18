يترقب المواطنون في مصر موعد انتهاء فصل الخريف وبداية فصل الشتاء 2026، مع استمرار التغيرات الجوية التي تشهدها البلاد خلال شهر نوفمبر، وتراجع درجات الحرارة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مقابل بقاء الأجواء معتدلة نسبيًا خلال فترات النهار على أغلب المحافظات.

وتزداد التساؤلات بشأن موعد دخول الشتاء رسميًا، وعدد الأيام المتبقية على بداية الفصل الأكثر برودة خلال العام، خاصة مع ظهور ملامح التغير الموسمي في حالة الطقس، واختلاف درجات الحرارة بين شمال البلاد وجنوبها، وهو ما يدفع المواطنين إلى متابعة توقعات الطقس والاستعداد لانخفاض درجات الحرارة خلال الأسابيع المقبلة.



موعد بداية فصل الشتاء 2026 في مصر فلكيًا

تبدأ أولى أيام فصل الشتاء 2026 في مصر فلكيًا يوم الإثنين الموافق 21 ديسمبر 2026، ويستمر الفصل لمدة تصل إلى 88 يومًا و23 ساعة تقريبًا، لينتهي مع موعد الاعتدال الربيعي يوم 20 مارس 2027.

وتحدث بداية الشتاء مع ظاهرة الانقلاب الشتوي، التي تنتج عن ميل محور الأرض، حيث يميل القطب الشمالي بعيدًا عن الشمس بزاوية تبلغ نحو 23.5 درجة، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض كمية أشعة الشمس التي تصل إلى نصف الكرة الشمالي.

وينعكس ذلك على عدد ساعات النهار والليل، إذ يشهد يوم الانقلاب الشتوي أقصر نهار وأطول ليل خلال العام في مصر، بينما تبدأ ساعات النهار في الزيادة تدريجيًا بعد هذا التاريخ، مع استمرار الأجواء الشتوية خلال الشهور التالية.

ويُعد يوم 21 ديسمبر الموعد الفلكي الرسمي لبداية الشتاء، لكن الشعور بانخفاض درجات الحرارة قد يبدأ قبل ذلك بفترة، نتيجة التغيرات الجوية وتأثر البلاد بالكتل الهوائية المختلفة، وهو ما يجعل الأجواء الشتوية تظهر تدريجيًا قبل حلول موعد الانقلاب الشتوي.

كم يومًا متبقيًا على بداية الشتاء في مصر؟

اعتبارًا من اليوم 18 نوفمبر 2026، يتبقى نحو 33 يومًا على بداية فصل الشتاء فلكيًا، والمقرر أن تبدأ أول أيامه يوم الإثنين 21 ديسمبر المقبل.

وخلال الفترة المتبقية من فصل الخريف، يُتوقع استمرار التراجع التدريجي في درجات الحرارة، لا سيما خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مع اختلاف مستويات البرودة من محافظة إلى أخرى وفقًا للموقع الجغرافي وطبيعة الكتل الهوائية المؤثرة على كل منطقة.

وتشهد المحافظات الشمالية عادةً اختلافًا في درجات الحرارة مقارنة بالمناطق الجنوبية، كما تتباين درجات الحرارة بين ساعات النهار والليل، وهو ما يجعل المواطنين يشعرون بأجواء معتدلة خلال الظهيرة، بينما تصبح الأجواء أكثر برودة مع حلول المساء وخلال الساعات الأولى من الصباح.

ولا يعني تبقي 34 يومًا على بداية الشتاء أن درجات الحرارة ستظل على مستوياتها الحالية حتى ذلك الموعد، إذ يمكن أن تشهد البلاد موجات انخفاض ملحوظة قبل بداية الفصل رسميًا، تبعًا للتقلبات الجوية التي تحدث خلال النصف الثاني من الخريف.



متى يبدأ الانخفاض الحقيقي في درجات الحرارة؟

لا يرتبط الانخفاض الفعلي في درجات الحرارة بموعد بداية فصل الشتاء فلكيًا فقط، إذ يمكن أن تشهد مصر أجواء باردة قبل حلول الانقلاب الشتوي، نتيجة مرور كتل هوائية باردة أو تأثر البلاد بمنخفضات جوية تؤدي إلى تغير طبيعة الطقس.

وخلال النصف الثاني من شهر نوفمبر، تستمر الأجواء الخريفية المعتدلة نهارًا على معظم أنحاء الجمهورية، في الوقت الذي تميل فيه درجات الحرارة إلى الانخفاض خلال ساعات الليل والصباح الباكر، ما يؤدي إلى اختلاف واضح في الإحساس بدرجات الحرارة على مدار اليوم.

وتزداد أهمية متابعة حالة الطقس خلال هذه الفترة الانتقالية، بسبب التباين بين درجات الحرارة العظمى والصغرى، فقد تكون الأجواء مناسبة للملابس الخفيفة نسبيًا خلال الظهيرة، بينما يحتاج المواطنون إلى ملابس أكثر دفئًا عند الخروج في الصباح الباكر أو العودة خلال ساعات الليل.

ومن المتوقع أن تستمر التغيرات الجوية المصاحبة لنهاية الخريف مع اقتراب موعد بداية فصل الشتاء 2026، لكن تحديد توقيت الانخفاضات الحادة ومدى استمرارها يتوقف على طبيعة الحالة الجوية والكتل الهوائية التي تؤثر على البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات خلال الفترة الحالية

تتفاوت درجات الحرارة المتوقعة بين محافظات شمال مصر وجنوبها، حيث تسجل المناطق الجنوبية درجات حرارة أعلى خلال ساعات النهار، بينما تميل الأجواء إلى الاعتدال في القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مع انخفاض الحرارة خلال الليل والصباح الباكر.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة في عدد من المناطق على النحو التالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 26 و27 درجة مئوية، بينما تسجل الصغرى ما بين 14 و17 درجة.

تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 26 و27 درجة مئوية، بينما تسجل الصغرى ما بين 14 و17 درجة. السواحل الشمالية: تصل درجات الحرارة العظمى إلى نحو 25 درجة مئوية، فيما تبلغ الصغرى نحو 16 درجة.

تصل درجات الحرارة العظمى إلى نحو 25 درجة مئوية، فيما تبلغ الصغرى نحو 16 درجة. مدن القناة وشمال الصعيد: تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 26 و28 درجة مئوية، بينما تسجل الصغرى نحو 15 درجة.

تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 26 و28 درجة مئوية، بينما تسجل الصغرى نحو 15 درجة. جنوب الصعيد: تصل درجات الحرارة العظمى إلى نحو 32 درجة مئوية، بينما تبلغ الصغرى قرابة 17 درجة.

وتوضح هذه المعدلات وجود تفاوت ملحوظ بين درجات الحرارة خلال النهار والليل، إلى جانب اختلاف الأجواء بين المحافظات، حيث تظل المناطق الجنوبية أكثر دفئًا خلال ساعات النهار مقارنة بالمناطق الشمالية.

ومن المهم الانتباه إلى أن درجات الحرارة المذكورة تمثل المعدلات المتوقعة للفترة الحالية، وليست توقعات ثابتة لجميع أيام ما تبقى من الخريف، إذ تتغير درجات الحرارة بحسب تطورات الحالة الجوية.