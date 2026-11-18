تلقت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ببالغ الشجب والاستنكار أنباء الاعتداءات الإيرانية الآثـمة على مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت، والاعتداء على ناقلة نفط تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأدانت الأمانة العامة للمجلس بكل حزم هذه الاعتداءات الغاشمة، التي تندرج ضمن سلوك إيران العدائي المستمر تجاه الدول العربية، ومساعيها المتواصلة لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد الأمن والسلم الدوليين، وانتهاكها السافر للقانون الدولي ولمبادئ حسن الجوار، فإنها تجدد تضامنها الكامل ومساندتها المطلقة لدولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت وسائر الدول العربية في كافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.





