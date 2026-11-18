ظهر رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش وهو يتحدث مع رفع إصبعه، بينما كان نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ينتظر بيده الممدودة.

حقيقة لقاء رئيس وزراء التشيك ونتنياهو

وانتشرت لقطات من اللقاء الذي عُقد يوم الاثنين في القدس المحتلة على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها أُرفقت أحيانًا بنصوص مختلقة بالكامل، بحسب ما أكدته صحيفة نوفينكي التشيكية.

وقالت الصحيفة إنه في الوقت الذي كان فيه بابيش يقدّم بلاده إلى نتنياهو باعتبار جمهورية التشيك وجهة آمنة ومستقبل أوروبا، زعم عدد من المستخدمين، أن رئيس الوزراء التشيكي اتهم الإسرائيليين بالإرهاب.



بابيش: جمهورية التشيك دولة آمنة للغاية.. وهي مستقبل أوروبا



وقال بابيش، بحسب تسجيل الفيديو، إن جمهورية التشيك دولة آمنة للغاية، وذلك في اللحظة التي اقترب فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي منه مستعدًا لمصافحته، لكن بابيش تصرف بشكل غير متوقع، فبدلًا من المصافحة، رفع إصبعه وبدأ يشرح له أن التشيك دولة آمنة.

وأضاف بابيش لنتنياهو أن كثيرًا من الأشخاص ينتقلون من ألمانيا إلى جمهورية التشيك، إلى هذه المنطقة، مشيرًا إلى أن هذا هو المستقبل وأن التشيك أفضل دولة للاستثمار.

وبدأت اللقطات التي وثقت هذه اللحظة اللافتة بصريًا تنتشر لاحقًا على مواقع التواصل الاجتماعي، مصحوبة بادعاءات كاذبة مفادها أن بابيش رفض مصافحة نتنياهو واتهمه بالإرهاب وقتل المدنيين والاستيلاء على أراضي الغير.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع بهذه الرواية، رغم أنه لم يكن تزويرًا متقنًا، إذ بقي الصوت الأصلي في التسجيل، والذي يكشف أن بابيش يقول شيئًا مختلفًا تمامًا عن الادعاءات المتداولة.

كما يُظهر التسجيل الكامل للمؤتمر الصحفي أن بابيش صافح نتنياهو بعد لحظات قليلة.

ورغم أن غالبية المعلقين أشاروا إلى أن الترجمة المزعومة لا علاقة لها بما قيل بالفعل، فإن بعضهم صدّق الادعاءات، بل اقترح منح بابيش ميدالية.