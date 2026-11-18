أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الأربعاء تمديد عقد نجمه التركي أردا جولر حتّى عام 2032.



ةقال نادي العاصمة الإسبانية في بيان: "اتفق ريال مدريد وأردا جولر على تمديد عقد لاعبنا الذي سيبقى مرتبطاً بالنادي حتى 30 ونيو 2032".

وانضم النجم الدولي التركي الشاب الذي خاض مع بلاده 38 مباراة حتى الآن رغم أعوامه الـ21، إلى ريال مدريد في تموز/يوليو 2023 وهو في الثامنة عشرة من عمره.

وخاض غولر 126 مباراة بقميص "الميرينغي" بجميع المسابقات موقّعاً على 22 هدفاً.

وأحرز غولر خمسة ألقاب مع الفريق الملكي وجميعها في 2024 إذ توزعت بين دوري أبطال أوروبا، الدوري الإسباني، كأس القارات للأندية، كأس السوبر الأوروبية، وكأس السوبر الإسبانية.

وفي سبتمبر الماضي، نال النجم التركي جائزة أفضل لاعب واعد في دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.