تقدم الاتحاد الياباني لكرة القدم الأربعاء رسميا بطلب ترشح كوزو تاشيما لرئاسة الاتحاد الدولي (فيفا) في الانتخابات المقررة العام المقبل، من أجل محاولة إزاحة الرئيس الحالي جاني إنفانتينو.



وأفاد الاتحاد الياباني بأنه بعث برسالة يوصي فيها بترشيح تاشيما لرئاسة الهيئة الكروية العليا قبل الموعد النهائي المحدد عند منتصف ليل الأربعاء.

وسيواجه الياباني منافسة من الفرنسي فيليب ديالو في محاولة لإزاحة إنفانتينو الذي ارتبط اسمه بقضايا مثيرة للجدل في الأشهر الأخيرة.

كما أعلن اللاعب السويسري السابق رامون فيغا والأكاديمي الكاميروني جان كريبان سوتير نيامسي رغبتهما في الترشح.

وقال تاشيما إنه يريد أن يضفي على منصب رئيس فيفا "الحس الأخلاقي الرفيع" الذي تتميز به اليابان، مضيفا في بيان نشره الاتحاد الياباني "سنعرّف العالم أجمع بأهمية اللعب النظيف والاحترام والنزاهة، وهي قيم أساسية تقع في صميم كرة القدم والرياضة عموما".

وتابع الياباني البالغ 68 عاما: "مدفوعا بإدراك عميق لرسالتي وبعزيمة لا تتزعزع، سأخوض هذا التحدي لكي يصبح فيفا منظمة أكثر سلامة وموثوقية تسهم بدرجة أكبر في تطوير كرة القدم على مستوى العالم".

وقد شغل تاشيما عضوية مجلس فيفا، ويتولى حاليا منصب الرئيس الفخري للاتحاد الياباني للعبة.

وستجرى الانتخابات في 18مارس 2027 في الرباط.