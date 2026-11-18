رحب البرلمان العربي بالقانون الذي أصدره رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، بشأن تصنيف ميليشيا الحوثي تنظيمًا إرهابيًا وتجريم أنشطتها ومصادر تمويلها، معتبرًا أن صدور هذا القانون يأتي متوافقًا مع خطة التحرك البرلمانية الشاملة التي أطلقها البرلمان العربي لمحاصرة هذه الميليشيا الإرهابية.

وأشار البرلمان إلى أن تحركاته في هذا الشأن تتضمن في أحد محاورها الأربعة دعوة الدول والبرلمانات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية إلى تصنيف هذه الميليشيا تنظيمًا إرهابيًا، وتوحيد الجهود الدولية لمواجهة تهديداتها وممارساتها الإرهابية.

تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية

وأكد البرلمان العربي أن صدور هذا القانون، عقب موافقة مجلس النواب ومجلس الوزراء عليه، يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الجهود الرامية إلى عزل ميليشيا الحوثي ومحاصرة أنشطتها ومصادر تمويلها، ويعبر عن موقف مؤسسي يمني واضح وحازم في مواجهة التهديد الذي تمثله هذه الميليشيا لأمن اليمن واستقراره، ولأمن دول المنطقة، في ظل استمرار اعتداءاتها وممارساتها الإرهابية.

ويشدد البرلمان العربي على أنه ماضٍ في استكمال تنفيذ خطة تحركه البرلمانية التي أعلنها في هذا الشأن، ومواصلة تحركاته واتصالاته على مختلف المستويات العربية والإقليمية والدولية، لحشد الدعم اللازم لتصنيف ميليشيا الحوثي تنظيمًا إرهابيًا، وتوحيد المواقف الرامية إلى محاصرتها سياسيًا وماليًا، ووقف أعمالها الإرهابية داخل اليمن وخارجه، بما يسهم في حماية أمن اليمن والمنطقة واستقرارهما.