كشف جوردون بلاتو، مدير التصميم في شركة «فورد» الأمريكية، أن كل سيارة جديدة تطورها العلامة لا تزال تصل في مرحلتها النهائية إلى مجسم طيني مادي بالحجم الكامل ينحته حرفيون بشريون، مؤكدًا أن أدوات التصميم الرقمي والذكاء الاصطناعي لن تحل محل النحاتين البشريين في استوديوهات التصميم.

وأوضح بلاتو، الذي يمتد مشواره في تصميم السيارات داخل «فورد» لنحو 37 عامًا، أن الشركة تخلت تمامًا خلال العامين الماضيين عن النماذج المصغرة (Scale Models) لصالح الاعتماد على برمجيات التصميم الرقمي الغامر ثلاثي الأبعاد مثل «Gravity Sketch» ونظام «Viscom» الداخلي لتسريع مراحل التطوير الأولية.

دور الأدوات الرقمية وحدود الذكاء الاصطناعي في استوديوهات «فورد»

في الوقت الذي تتفاخر فيه شركات منافسة مثل «نيسان» بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتقليص زمن تطوير السيارات إلى النصف، يرى بلاتو أن البرمجيات الرقمية والخوارزميات تظل مجرد أداة مساعدة في صندوق أدوات المصمم وليست بديلًا عن اللمسة الفنية البشرية.

وتتيح الأدوات الرقمية الحديثة للمصممين بناء نماذج ثلاثية الأبعاد في وقت قياسي مقارنة بالأساليب التقليدية التي كانت تبدأ بالرسم اليدوي على الورق، إلا أن تحويل الفكرة الرقمية الجيدة إلى تصميم واقعي متقن يتطلب تدخل الحرفيين المخضرمين.

أهمية المجسم الطيني بالحجم الكامل في تقييم التصميم الواقعي

تستند فلسفة «فورد» في الإبقاء على النحت الطيني بالحجم الطبيعي إلى حقيقة هندسية وبصرية مفادها أن المجسم المادي هو الوسيلة الوحيدة لتقييم أبعاد السيارة وزواياها وانعكاسات الضوء على هيكلها في العالم الحقيقي تمامًا كما سيراها العميل.

ويشير بلاتو إلى أن الانتقالات السطحية الدقيقة على غطاء المحرك وخطوط الهيكل الجانبية لا يمكن ضبطها وإتقانها إلا عبر الأيدي البشرية للنحاتين، وهو ما يمنح سيارات العلامة توازنها البصري الدقيق قبل اعتمادها لخطوط الإنتاج.