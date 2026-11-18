قال مسؤول محلي في بلغاريا ومصدران في الأمن البحري إن ناقلة ​غاز بترول مسال غرقت قبالة سواحل البلاد ‌على البحر الأسود أمس الثلاثاء أصيب بمقذوفات، حسب وكالة رويترز.

غرق ناقلة ​غاز بترول مسال

وتحمل السفينة (غاز هاسكي) التي ترفع ​علم ليبيريا 3400 طن من غاز البترول ⁠المسال وكانت في طريقها من مصر إلى رومانيا ​عندما أرسلت إشارة استغاثة صباح أمس الثلاثاء قبل ​غرقها على بعد حوالي 80 كيلومترا شرقي بيالا.

وجرى إنقاذ جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 19 شخصا.

وقال ​ماريو سماركوف حاكم منطقة فارنا "تأكدنا من الضربات، عددها ​أربع، لكننا لم نتلق تأكيدا من البحارة بشأن نوع المسيرات ‌المستخدمة".

وقال ⁠مصدران في الأمن البحري إن السفينة تعرضت لإصابة من نظام غير مأهول.

ووقع ​الهجوم بعد يوم ​من غرق ⁠سفينة شحن محملة بالقمح في المنطقة نفسها.

وتسببت سلسلة هجمات بمسيرات ​عن فقدان أكثر من 20 بحارا ويخشى ​أن ⁠يكونوا قد لقوا حتفهم، مما يثير مخاوف حيال اتساع نطاق الصراع بين روسيا وأوكرانيا في البحر ⁠الأسود.

ووفقا ​لشركة ديابلوس للأمن البحري، تعرضت ​ما لا يقل عن 17 سفينة لهجمات قبالة سواحل بلغاريا ورومانيا ​منذ منتصف يوليو.