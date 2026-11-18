قال مسؤول محلي في بلغاريا ومصدران في الأمن البحري إن ناقلة غاز بترول مسال غرقت قبالة سواحل البلاد على البحر الأسود أمس الثلاثاء أصيب بمقذوفات، حسب وكالة رويترز.
غرق ناقلة غاز بترول مسال
وتحمل السفينة (غاز هاسكي) التي ترفع علم ليبيريا 3400 طن من غاز البترول المسال وكانت في طريقها من مصر إلى رومانيا عندما أرسلت إشارة استغاثة صباح أمس الثلاثاء قبل غرقها على بعد حوالي 80 كيلومترا شرقي بيالا.
وجرى إنقاذ جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 19 شخصا.
وقال ماريو سماركوف حاكم منطقة فارنا "تأكدنا من الضربات، عددها أربع، لكننا لم نتلق تأكيدا من البحارة بشأن نوع المسيرات المستخدمة".
وقال مصدران في الأمن البحري إن السفينة تعرضت لإصابة من نظام غير مأهول.
ووقع الهجوم بعد يوم من غرق سفينة شحن محملة بالقمح في المنطقة نفسها.
وتسببت سلسلة هجمات بمسيرات عن فقدان أكثر من 20 بحارا ويخشى أن يكونوا قد لقوا حتفهم، مما يثير مخاوف حيال اتساع نطاق الصراع بين روسيا وأوكرانيا في البحر الأسود.
ووفقا لشركة ديابلوس للأمن البحري، تعرضت ما لا يقل عن 17 سفينة لهجمات قبالة سواحل بلغاريا ورومانيا منذ منتصف يوليو.