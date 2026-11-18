فرضت القوى الكروية الأوروبية هيمنتها على قائمة أغلى المنتخبات الوطنية في العالم من حيث القيمة السوقية بعدما احتل المنتخب الإنجليزي صدارة التصنيف بقيمة ضخمة بلغت 1.48 مليار يورو في قائمة شهدت حضورا عربيا وأفريقيا لافتا بقيادة المنتخب المغربي الذي نجح في انتزاع صدارة المنتخبات العربية متفوقا بفارق كبير على أقرب منافسيه.

وكشفت الأرقام التي رصدتها شبكة «CNN Business Arabic» استنادا إلى القيمة السوقية لقوائم المنتخبات الوطنية عن تفاوت واضح في الإمكانيات السوقية بين القوى الكروية الكبرى كما سلطت الضوء على التطور الذي شهدته بعض المنتخبات الأفريقية وفي مقدمتها المغرب وكوت ديفوار والسنغال التي نجحت في اقتحام قائمة أغلى 20 منتخبا على مستوى العالم.

ولفت منتخب مصر الأنظار بحضوره في المركز الثالث عربيا بقيمة سوقية بلغت 119 مليون يورو ليأتي خلف المغرب والجزائر بينما اتسعت الفجوة بصورة كبيرة بينه وبين المنتخب المغربي الذي أصبح صاحب القيمة السوقية الأعلى عربيا بفارق يتجاوز 383 مليون يورو.

إنجلترا الأغلى عالميا.. وبيلينجهام يتصدر المشهد

وجاء المنتخب الإنجليزي في صدارة أغلى المنتخبات الوطنية في العالم بقيمة سوقية إجمالية وصلت إلى 1.48 مليار يورو مستفيدا من امتلاكه مجموعة من أبرز نجوم كرة القدم العالمية الذين ينشطون في أكبر الأندية الأوروبية.

وتضم قائمة المنتخب الإنجليزي تحت قيادة المدير الفني الألماني توماس توخيل أربعة لاعبين تتجاوز القيمة السوقية لكل منهم حاجز 100 مليون يورو يتقدمهم جود بيلينجهام نجم ريال مدريد بقيمة تبلغ 160 مليون يورو ليكون أحد أبرز الأسماء التي ساهمت في وصول منتخب بلاده إلى قمة التصنيف العالمي.

ورغم القيمة السوقية الضخمة للمنتخب الإنجليزي فإن المفارقة تتمثل في استمرار ابتعاده عن منصات التتويج الكبرى منذ الفوز بكأس العالم عام 1966 ليبقى التفوق الاقتصادي والفني على مستوى أسماء اللاعبين في انتظار ترجمته إلى ألقاب جديدة مع الجيل الحالي.

4 منتخبات أوروبية تتجاوز حاجز المليار يورو

ولم تتوقف السيطرة الأوروبية عند المنتخب الإنجليزي إذ ضمت قائمة المنتخبات التي تخطت قيمتها السوقية مليار يورو أربعة منتخبات جميعها من القارة العجوز.

وجاء المنتخب الإسباني في المركز الثاني عالميا تليه فرنسا في المركز الثالث بقيمة سوقية بلغت 1.35 مليار يورو بينما احتل المنتخب البرتغالي المركز الرابع بقيمة وصلت إلى 1.02 مليار يورو.

وتكشف هذه الأرقام عن القوة الكبيرة التي تتمتع بها الكرة الأوروبية على مستوى امتلاك المواهب خاصة أن القيمة السوقية الإجمالية للمنتخبات الأربعة بلغت نحو 5.27 مليار يورو بما يعادل قرابة 36% من إجمالي القيمة السوقية لأغلى 20 منتخبا في العالم المقدرة بنحو 14.58 مليار يورو.

وجاءت الأرجنتين في المركز الخامس عالميا بقيمة سوقية بلغت 901 مليون يورو متقدمة بفارق محدود على البرازيل التي حلت سادسة بنحو 896 مليون يورو فيما احتلت ألمانيا المركز السابع بقيمة 874 مليون يورو.

وحلت إيطاليا في المركز الثامن بقيمة 859 مليون يورو تلتها هولندا في المركز التاسع بنحو 793 مليون يورو بينما أكمل المنتخب النرويجي قائمة العشرة الأوائل بقيمة سوقية بلغت 599 مليون يورو.

وتعكس هذه القائمة استمرار التفوق الأوروبي في سوق كرة القدم حيث لم ينجح في كسر احتكار القارة العجوز ضمن العشرة الأوائل سوى منتخبي الأرجنتين والبرازيل بفضل ما يمتلكانه من مواهب بارزة ومحترفين في الدوريات الأوروبية الكبرى.

كوت ديفوار تتفوق على المغرب في القارة الأفريقية

وعلى مستوى القارة الأفريقية حمل التصنيف مفاجأة لافتة بتصدر منتخب كوت ديفوار قائمة المنتخبات الأعلى قيمة سوقية بعدما بلغت قيمة تشكيلته نحو 520 مليون يورو ليحتل المركز الثاني عشر عالميا.

وجاء المنتخب المغربي في المركز الثاني أفريقيا والثالث عشر عالميا بقيمة سوقية بلغت نحو 503 ملايين يورو ليؤكد استمرار الحضور القوي لأسود الأطلس بين المنتخبات صاحبة الإمكانيات الفنية والتسويقية المرتفعة.

أما المنتخب السنغالي فاحتل المركز الثالث أفريقيا بقيمة سوقية وصلت إلى 429 مليون يورو ليصبح ثالث ممثلي القارة السمراء في قائمة أغلى 20 منتخبا على مستوى العالم.

ويعكس وجود ثلاثة منتخبات أفريقية في هذه القائمة التطور الملحوظ في مستوى المواهب التي تمتلكها القارة إلى جانب زيادة عدد اللاعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية وهو ما انعكس بصورة مباشرة على القيمة السوقية لتلك المنتخبات.

المغرب يتربع على عرش العرب.. والجزائر وصيفا

وعربيا لم يجد المنتخب المغربي منافسة حقيقية على صدارة قائمة الأعلى قيمة سوقية بعدما وصلت قيمة تشكيلته إلى نحو 503 ملايين يورو متفوقا بفارق ضخم على بقية المنتخبات العربية.

واحتل المنتخب الجزائري المركز الثاني عربيا بقيمة سوقية بلغت 216 مليون يورو ليصل الفارق بينه وبين المغرب إلى نحو 287 مليون يورو في مؤشر واضح على اتساع الفجوة السوقية بين أسود الأطلس وأقرب منافسيهم عربيا.

وجاء المنتخب المصري في المركز الثالث عربيا بقيمة سوقية بلغت 119 مليون يورو ليحتل موقعا متقدما بين المنتخبات العربية لكنه ابتعد بفارق كبير عن المنتخبين المغربي والجزائري.

وتكشف المقارنة عن تفوق المغرب على مصر بفارق يصل إلى نحو 384 مليون يورو وهو فارق يعكس اختلاف القيمة السوقية للمجموعات الدولية ومدى حضور اللاعبين أصحاب القيم المرتفعة في الدوريات الأوروبية الكبرى.

مصر ثالث العرب.. والسعودية تقترب من تونس

وفي بقية ترتيب المنتخبات العربية جاء المنتخب التونسي في المركز الرابع بقيمة سوقية بلغت 38.5 مليون يورو متقدما بفارق ضئيل للغاية على المنتخب السعودي الذي حل خامسا بقيمة تقترب من 38 مليون يورو.

ولم يتجاوز الفارق بين المنتخبين نصف مليون يورو في واحدة من أكثر المنافسات تقاربا داخل التصنيف العربي على عكس الفجوات الكبيرة التي ظهرت في المراكز الثلاثة الأولى.

وتضع هذه الأرقام المنتخب المصري أمام مقارنة لافتة مع منافسيه العرب خاصة المنتخب المغربي الذي نجح في بناء قائمة تضم عددا كبيرا من المحترفين في الدوريات الأوروبية وهو ما ساهم في رفع قيمته السوقية بصورة كبيرة.