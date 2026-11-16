أسود الأطلس بين عمالقة العالم.. المغرب خامساً في تصنيف فيفا المباشر

في إنجاز جديد يؤكد المكانة المتصاعدة لكرة القدم المغربية على الساحة الدولية، قفز المنتخب المغربي إلى المركز الخامس عالمياً في التصنيف المباشر المؤقت للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، متقدماً على عملاقي الكرة العالمية البرازيل والبرتغال، ليواصل أسود الأطلس كتابة فصول جديدة من التاريخ الكروي المغربي والأفريقي.

وجاء هذا التقدم عقب سلسلة من النتائج الدولية، أبرزها الفوز العريض الذي حققه المنتخب المغربي على منتخب النيجر بنتيجة 5-1، ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027، يوم الجمعة 13 نوفمبر، قبل أن يستفيد من خسارة المنتخب البرازيلي أمام اليابان بنتيجة 3-2، ثم سقوط البرتغال أمام الدنمارك بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وبحسب بيانات التصنيف المباشر المتداولة بتاريخ 16 نوفمبر 2026، جمع المنتخب المغربي 1805.34 نقطة، ليحتل المركز الخامس عالمياً، متقدماً على البرازيل صاحبة المركز السادس برصيد 1800.36 نقطة، والبرتغال التي تراجعت إلى المركز السابع برصيد 1797.60 نقطة.

ويشكل هذا الإنجاز محطة تاريخية جديدة لكرة القدم المغربية، إذ يضع أسود الأطلس ضمن قائمة أفضل خمسة منتخبات في العالم، ويعزز مكانتهم باعتبارهم أحد أبرز ممثلي الكرة الأفريقية والعربية على المستوى الدولي.

ولا يعكس هذا التقدم مجرد تحسن في الأرقام والترتيب، بل يأتي امتداداً للمسار التصاعدي الذي عرفه المنتخب المغربي خلال السنوات الأخيرة، بفضل النتائج المميزة والحضور القوي في المنافسات العالمية والقارية.

ومن المنتظر أن يكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن التصنيف الرسمي المقبل يوم 18 نوفمبر 2026، لتتضح الصورة النهائية لترتيب المنتخبات بعد اعتماد نتائج المباريات الدولية.

ترتيب أفضل 10 منتخبات في العالم – تصنيف فيفا المباشر 16 نوفمبر 2026

1- إسبانيا 2- الأرجنتين 3- فرنسا 4- إنجلترا 5- المغرب 6- البرازيل 7- البرتغال 8- بلجيكا 9- هولندا 10- المكسيك

الترتيب مباشر ومؤقت، وليس التصنيف الرسمي النهائي.