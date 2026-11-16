فتحي سند يحذر من المبالغة في خماسية مالاوي ويحسم موقفه من عودة مصطفى محمد

علق الناقد الرياضي فتحي سند على بداية علي ماهر مع منتخب مصر، عقب الفوز بخماسية أمام مالاوي، مؤكدًا أن البداية جاءت طيبة ومتوقعة، لكن الأهم هو ما سيقدمه الجهاز الفني خلال الاختبارات المقبلة.

وكتب فتحي سند عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بداية علي ماهر مع المنتخب الوطني طيبة ومتوقعة.. لكن الأهم هو ما سيأتي، وليس ما تحقق في مباراة واحدة!».

وأضاف أن الفوز بخماسية أمام مالاوي نتيجة منطقية في ظل فارق الإمكانيات والمستوى بين المنتخبين، مشددًا على ضرورة عدم المبالغة في الاحتفال، وانتظار قدرة الجهاز الفني على التعامل مع المواجهات القوية.

وأشار سند إلى وجود تشابه كبير بين تشكيل علي ماهر وما كان يعتمد عليه حسام حسن، مع التركيز على النواحي الهجومية والسرعة والحماس، معتبرًا أنها أمور إيجابية ينتظر استمرارها وتطورها.

فتحي سند يتحدث عن الأهلي وبيراميدز وموقف مصطفى محمد

وتطرق الناقد الرياضي إلى المنافسة المحلية، موضحًا أن فترة التوقف الدولي تصب في مصلحة الأهلي أكثر من بيراميدز، في ظل حاجة الفريق الأحمر إلى ترتيب أوراقه ومعالجة بعض المعوقات، بينما كان بيراميدز يسير بصورة جيدة في الدوري.

وعلق على أزمة مصطفى محمد، مؤكدًا أن انضمامه للمنتخب يجب أن يكون وفق معايير فنية واحترافية، ترتبط باستعادة مستواه والمشاركة أساسيًا مع ناديه وتسجيل الأهداف، بعيدًا عن الضغوط والمطالبات بضمه.

وأكد أن المنتخب الوطني أكبر من المجاملات وردود الأفعال، وأن الاختيار يجب أن يكون دائمًا للأجهز والأفضل فنيًا، بعيدًا عن الأسماء والتاريخ.