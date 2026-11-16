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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

غدًا.. مهرجان القاهرة السينمائي يطلق «يوم صناعة السينما للشباب»

يوم صناعة السينما للشباب
يوم صناعة السينما للشباب
سعيد فراج

ينظم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان حسين فهمي، غدًا الثلاثاء ١٧ نوفمبر، فعاليات «يوم صناعة السينما للشباب» (Cairo Industry Youth Day)، بالتعاون مع «كايرو فيلم فاكتوري»، ضمن برنامج الورش التدريبية للدورة الثامنة من «أيام القاهرة لصناعة السينما»، برئاسة الناقد محمد سيد عبد الرحيم، والمقامة في إطار الدورة السابعة والأربعين للمهرجان.

وتستهدف المبادرة دعم المواهب السينمائية الشابة، وإتاحة الفرصة أمام طلاب مدارس وأقسام السينما في مصر للتعرف عن قرب على واقع العمل في الصناعة، والاستفادة من خبرات المتخصصين، واكتشاف المسارات المهنية المتاحة أمامهم، بما يعزز الصلة بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي.

حسين فهمي: الاستثمار في المواهب الشابة استثمار في مستقبل السينما

وأكد الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أن دعم الأجيال الجديدة من صناع الأفلام يمثل أحد الأدوار الأساسية للمهرجان، مشيرًا إلى أن الاهتمام بمستقبل السينما يبدأ من منح المواهب الشابة فرصًا حقيقية للتعلم والتواصل مع أصحاب الخبرات.

وقال فهمي: «مسؤولية مهرجان القاهرة تمتد إلى دعم الأجيال التي ستصنع أفلام المستقبل. فالسينما فن وصناعة تتطلب المعرفة والموهبة والخبرة العملية، ومن المهم أن نتيح للشباب فرصة الاقتراب من هذه الصناعة والتعرف على طبيعة العمل داخلها، والاستماع إلى تجارب من سبقوهم، بما يساعدهم على اكتشاف قدراتهم وتحديد خطواتهم الأولى».

وأضاف: «تجربتي في السينما علمتني أن الاحتكاك المباشر بأصحاب الخبرة يفتح أمام الشباب آفاقًا واسعة للتعلم.. وأتمنى أن يجد كل شاب وفتاة يشارك في هذا اليوم ما يساعده على تحويل شغفه بالسينما إلى خطوات عملية.. ونحن حريصون على أن يكون مهرجان القاهرة مساحة تجمع الأجيال، وتمنح المواهب الجديدة فرصة حقيقية للمشاركة في صناعة المستقبل».

وتُقام الفعالية في صورة ورشة مكثفة تمتد ليوم واحد، بمشاركة مجموعة مختارة من طلاب السينما في مصر، وتتيح لهم لقاء عدد من المتخصصين في مجالات سينمائية متنوعة، ومناقشة تجاربهم المهنية والإبداعية، والتعرف على طبيعة العمل في مواقع التصوير ومراحل الإنتاج المختلفة، والتحديات التي تواجه العاملين في الصناعة.

ويشارك في تقديم الورشة كل من مصممة الإنتاج لميس سليمان، والمنتج مارك لطفي، والمخرج ياسر شفيعي، ومدير التصوير الكبير سمير فرج، حيث يقدمون خلاصة تجاربهم العملية في مجالات التصميم والإنتاج والإخراج والتصوير السينمائي، ويجيبون عن تساؤلات المشاركين حول طبيعة العمل وفرصه ومتطلباته.

وتمنح مشاركة هؤلاء المتخصصين الطلاب فرصة التعرف على جوانب متكاملة من العملية السينمائية، بدءًا من تطوير المشروع وتنظيم إنتاجه، مرورًا ببناء العالم البصري للفيلم، وصولًا إلى تنفيذ الرؤية الإخراجية، بما يساعدهم على تكوين صورة أكثر وضوحًا عن طبيعة التعاون بين التخصصات المختلفة داخل الصناعة.

أحمد الكيال: المبادرة تربط الدراسة الأكاديمية بمتطلبات العمل

وقال أحمد الكيال، مدير الورش في برنامج «أيام القاهرة لصناعة السينما»، إن «يوم صناعة السينما للشباب» يهدف إلى توفير مساحة للتواصل المباشر بين طلاب السينما والمحترفين العاملين في مختلف تخصصاتها، بما يتيح للمشاركين التعرف على التجارب الواقعية والتحديات المهنية التي تواجه صناع الأفلام.

وأوضح الكيال، أن المبادرة تنطلق من أهمية التكامل بين الدراسة الأكاديمية والخبرة العملية، ومساعدة الطلاب على استكشاف مساراتهم المهنية مبكرًا، من خلال الاستفادة من تجارب المتخصصين والتعرف على طبيعة المسؤوليات والمهارات المطلوبة في كل مجال.

وأضاف أن اختيار مجموعة من العاملين في تخصصات سينمائية متنوعة يتيح للمشاركين رؤية أوسع لمراحل صناعة الفيلم، وفهم طبيعة العلاقات المهنية بين عناصر العمل المختلفة، إلى جانب طرح أسئلتهم ومناقشة التحديات التي قد تواجههم عند بدء مشوارهم السينمائي.

وتأتي هذه الفعالية ضمن توجه «أيام القاهرة لصناعة السينما» إلى توسيع فرص التدريب والتأهيل المهني، وتعزيز التواصل بين المؤسسات التعليمية والعاملين في الصناعة، وفتح مسارات جديدة أمام المواهب الواعدة، بما يدعم استمرارية تطور السينما المصرية والعربية.

عن أيام القاهرة لصناعة السينما

انطلقت «أيام القاهرة لصناعة السينما» عام ٢٠١٨، بوصفها المنصة المهنية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بهدف دعم صناعة السينما في مصر والعالم العربي وأفريقيا، وتطوير مهارات العاملين بها، وتعزيز فرص التعاون مع المؤسسات السينمائية الدولية.

وتقدم الأيام برنامجًا متنوعًا يشمل المحاضرات المتخصصة، والورش التدريبية، واللقاءات المهنية، والحلقات النقاشية، إلى جانب ملتقى القاهرة السينمائي وسوق القاهرة السينمائي، بما يوفر فرصًا لتطوير المشروعات، وتبادل الخبرات، وبناء الشراكات، ودعم الأجيال الجديدة من صناع الأفلام.

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يُقام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، وتنعقد دورته السابعة والأربعون خلال الفترة من ١١ إلى ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦، بالتزامن مع مرور خمسين عامًا على انطلاق دورته الأولى عام ١٩٧٦.

ويُعد المهرجان أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا، ويحمل الاعتماد الرسمي من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، ويواصل دوره منصةً دوليةً للتبادل الثقافي والاحتفاء بالفن السينمائي ودعم صناعته ومواهبه.

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