الأرصاد: الشبورة مستمرة الأيام القادمة والأجواء خريفية بأغلب المحافظات

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس الأيام القادمة، اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء 17 نوفمبر وحتى السبت 21 نوفمبر 2026، محذرة من ظاهرة الشبورة المائية التي تسيطر على الطرق خلال ساعات الصباح الباكر.

حالة الطقس الأيام القادمة

وتشير توقعات هيئة الأرصاد، إلى تكوّن شبورة مائية كثيفة اعتباراً من الساعة الثانية فجراً وحتى العاشرة صباحاً على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، والتي قد تصل لحد الضباب وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر على بعض الطرق الرئيسية والزراعية.

وعن حالة الطقس العام الأيام القادمة، يسود طقس خريفي معتدل الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، حار على جنوب الصعيد، بينما يكون مائلاً للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على كافة المناطق.

كما تشهد البلاد نشاطاً للرياح أحياناً على مناطق من القاهرة الكبرى، جنوب سيناء، وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الأيام القادمة

وحول درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة خلال الفترة، تكون

القاهرة الكبرى والوجه البحري: تتراوح العظمى بين 25 و27 درجة، والصغرى بين 16 و17 درجة.

السواحل الشمالية: تتراوح العظمى بين 24 و26 درجة، والصغرى بين 16 و17 درجة.

شمال الصعيد: تتراوح العظمى بين 26 و28 درجة، والصغرى بين 13 و15 درجة.

جنوب الصعيد: تتراوح العظمى بين 29 و32 درجة، والصغرى بين 14 و18 درجة.

وتهيب الجهات المعنية بالسائقين والمواطنين توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة خلال ساعات الشبورة المائية، مع متابعة التحديثات اليومية الصادرة عن الهيئة.