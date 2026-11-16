أزمة تضرب جيش الاحتلال.. نقص حاد في المقاتلين وتحذيرات من تفاقم العجز

كشف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير عن استمرار النقص الحاد في أعداد المقاتلين داخل الجيش، مؤكدًا أن المؤسسة العسكرية بحاجة إلى التوسع لمواجهة المتطلبات العملياتية المتزايدة.

وقال زامير، وفقًا لما نقلته صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي يعاني نقصًا في المقاتلين، مضيفًا: «هناك نقص في المقاتلين، وهذا لم يتغير»، مشددًا على أن سد هذا العجز يمثل ضرورة عملياتية ملحة.

وأوضح رئيس الأركان أن توسيع نطاق التجنيد ليشمل جميع فئات المجتمع الإسرائيلي من شأنه توزيع الأعباء العسكرية بصورة أكثر توازنًا، وتخفيف الضغط عن قوات الاحتياط، التي تتحمل أعباء متزايدة في ظل تعدد الجبهات.

وفي السياق ذاته، كشفت بيانات قدمها الجيش الإسرائيلي إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست عن وجود عجز فوري يقدر بنحو 12 ألف جندي، بينهم ما بين 6 آلاف و7 آلاف مقاتل، في مؤشر على حجم أزمة القوى البشرية التي تواجه المؤسسة العسكرية.

وحذرت البيانات من تفاقم العجز خلال الفترة المقبلة، مع توقع نقص إضافي بنحو 2500 مقاتل، بما يعادل نقص سرية عسكرية كاملة في كل كتيبة.

كما أشار مصدر أمني إسرائيلي رفيع إلى أن معدلات استنزاف القوات تفوق التقديرات السابقة، موضحًا أن جنود الخدمة النظامية والاحتياط باتوا يقضون فترات أطول في المهام العملياتية، على حساب التدريب والراحة.

ووفقًا للمصدر، ارتفعت مدة خدمة جنود الاحتياط إلى ما بين 80 و100 يوم سنويًا، مقارنة بخطط سابقة كانت تستهدف نحو 42 يومًا خلال العامين المقبلين، وهو ما يعكس حجم الضغط المتزايد على الموارد البشرية للجيش الإسرائيلي.