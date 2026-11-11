الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء بناية في حي الدرج بمدينة غزة تمهيدًا لاستهدافها

وجّه الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إنذارًا لسكان بناية سكنية في حي الدرج بمدينة غزة، طالبهم فيه بإخلائها فورًا، تمهيدًا لاستهدافها بغارة جوية، في تطور جديد ضمن التحركات العسكرية الإسرائيلية داخل القطاع.

ويأتي الإنذار وسط حالة من التوتر الميداني التي تشهدها مدينة غزة، مع استمرار التحذيرات الإسرائيلية للسكان بإخلاء مبانٍ ومناطق سكنية قبل تنفيذ ضربات عسكرية، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن سلامة المدنيين، خصوصًا العائلات النازحة التي اضطرت إلى اتخاذ المباني السكنية ومحيطها أماكن للإيواء.

ويُعد حي الدرج من الأحياء السكنية الواقعة شرقي مدينة غزة، وقد شهد خلال العمليات العسكرية السابقة استهدافات وإخلاءات متكررة، ما أدى إلى نزوح أعداد من السكان وتضرر منشآت ومبانٍ سكنية.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع استمرار الضربات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من القطاع، إذ أفادت تقارير صحفية، الأربعاء، بسقوط قتلى فلسطينيين جراء غارات إسرائيلية استهدفت مدينة غزة ومناطق أخرى، وسط استمرار التوترات رغم اتفاق وقف إطلاق النار.

ولم تتوافر حتى الآن تفاصيل مؤكدة بشأن هوية البناية المستهدفة أو عدد السكان الذين شملهم الإنذار، كما لم ترد معلومات موثقة عن تنفيذ الغارة أو وقوع إصابات جراء الاستهداف المحتمل.